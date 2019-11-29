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Куда поехать на Новый год за границу 2020: лучшие направления

Яркий незабываемый праздничный досуг в Европе: что предлагают новогодние Польша, Чехия, Австрия, Венгрия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Куда поехать на Новый год 2020 за границу
Куда поехать на Новый год 2020 за границу
Фото: Depositphotos

До Нового года остается все меньше времени, а вы все еще в раздумьях, куда поехать отдыхать на Новый год за границу? Предлагаем несколько интересных вариантов, куда поехать на Новый год за границу: уютно, весело и не за все деньги мира.

  • Краков, Варшава и Закопане (Польша)

Если вы выбираете, куда дешевле поехать на Новый Год за границу, обратите внимание на ближайших наших соседей, а именно – Польшу. Во-первых, в Краков, Варшаву, Вроцлав и Гданьск летают лоукостеры, ездят поезда и добираться по времени и затратам почти так же, как в наше родное Закарпатье.

Краков на Новый год 2020
Краков на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Во-вторых, местные ярмарки и декорации очень яркие и колоритные, есть на что посмотреть и что прикупить. В Кракове, например, в этом году ярмарка на площади Главный Рынок будет работать с 29 ноября по 7 января ежедневно с 9:00 до 20:00. Помимо сувениров, там вкусные традиционные польские угощения.

От Кракова час езды до горнолыжного курорта Закопане, где также уютно на заснеженных склонах можно встретить и католическое, и православное Рождество, и относительно бюджетно покататься на лыжах.

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Билет у лоукостеров на новогодний период из Киева в Краков можно найти от 1700 гривен с человека, Киев-Варшава – от 2128 гривен. Доехать можно и на автобусе, это будет значительно дешевле.

  • Прага (Чехия)

Еще один город, в котором нужно хотя бы раз в жизни встретить Новый год, – это Прага.

Прага на Новый год 2020
Прага на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

На Староместской площади традиционная ярмарка длится по 6 января включительно. Кроме того, тут происходит множество праздничных концертов и фестивалей. А Вацлавская площадь круглосуточно озарена тысячами огней, город выглядит по-рождественски нарядно, в воздухе пахнет глинтвейном и корицей. Желание можно загадывать не только на Карловом Мосту возле статуи Яна Непомуцкого, но и под бой курантов прямо на площади. Щедро украшенные улицы города, новогодний салют на площади и волшебная атмосфера непременно заставят поверить в сказку.

На автобусы Киев-Прага билеты предлагаются от 1100 гривен в обе стороны, а долететь можно от 2000 гривен в одну сторону с человека.

  • Вена (Австрия)

Вена на Новый год 2020
Вена на Новый год 2020
Фото: Depositphotos

Если вы хотите встретить особенный праздник в особенной атмосфере – езжайте в Вену. Центральная часть города на новогодние праздники без преувеличений похожа на иллюстрацию к новогодней сказке. Главная рождественская ярмарка располагается на Ратхаусплац, до 6 января работает каток под открытым небом для всех желающих (входной билет от 5,5 до 8 евро). А для детей регулярно проводятся мастер-классы по созданию ангелов, печенья, оформлению елочных игрушек и другие.

Кроме того, повсюду вас ждут праздничные концерты. В новогоднюю ночь то там, то тут на старинных улочках Вены танцуют вальс, играет живая музыка, наливают глинтвейн и звонит Пуммерин – самый большой колокол в Австрии. Помимо Вены, интересно отметить праздник можно в Зальцбурге (откуда до гор рукой подать) или городе-музее Инсбруке.

При этом добраться можно вполне бюджетно: от 2300 гривен в обе стороны.

  • Будапешт (Венгрия)

Будапешт на Новый год 2020
Будапешт на Новый год 2020
Фото: Pixabay

В этом гостеприимном городе на новогодние праздники работает также фантастическая рождественская ярмарка на главной площади, где можно отведать гуляш, колбаски, травяные бальзамы и, конечно, глинтвейн. Новый год здесь принято отмечать шумно и весело, город прямо преображается – от огромного количества иллюминации, фестивалей и ярмарок до карнавалов и представлений.

Перелет можно найти от 2100 гривен на человека.

Куда лучше поехать на Новый год за границу, решать вам. Главное – чтобы при вас было хорошее настроение и хорошая компания, а незабываемые впечатления при этих условиях обязательно будут!

Ранее мы рассказывали, как можно провести незабываемые новогодние каникулы в Украине. Также рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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