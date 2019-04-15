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Куда поехать на пасхальные выходные в Украине: лучшие туры

Советуем лучшие места для празднования Пасхи в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Празднование Пасхи в Киеве
Празднование Пасхи в Киеве
Фото: Depositphotos

Православные украинцы 28 апреля будут праздновать самый большой религиозный праздник года – Пасху-2019. Если вы еще не определились, куда поехать на пасхальные выходные и как провести Пасху в Украине, читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Музей писанки в Коломые

Музей писанки — один из самых оригинальных в Украине. Творческая форма здания (большая стеклянная писанка) привлекает заглянуть вовнутрь. Музей представляет посетителю около шести тысяч писанок из разных уголков мира. Среди экспонатов есть даже писанки с автографами известных людей.
 

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Через несколько дней после Пасхи, 4-5 мая в писанковой столице Украины – Коломые пройдет XII Всеукраинский фестиваль "Писанка 2019". Фестивальная программа включает в себя фольклорно-этнографические действа пасхального христианского и календарно-обрядового содержания, в частности: пасхальные игры, гаивки, веснянки, театрализованные сценки и хореографические композиции, тематическое песенное творчество.

Святыни Киева

Самый известный из них — Киево-Печерская Лавра. Основанная в начале XI столетия на высоком берегу Днепра как мужской пещерный монастырь, со временем она превратилась в самый мощный православный центр. Сейчас в его архитектурный ансамбль входит Верхняя лавра, Ближние и Дальние пещеры, а также Гостинный двор. Большинство зданий комплекса выполнены в стиле украинского барокко.
 

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Еще одна визитная карта Киева — Владимирский собор. Он построен относительно недавно, в середине XIX века, в неовизайнтийском стиле. Его главным архитектором стал Александр Беретти, а стены в свое время расписывали такие известные художники, как Михаил Врубель, Виктор Васнецов и Николай Пимоненко.
 

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До сих пор поражает своей красотой фреска в верхней алтарной части храма — образ Богоматери с младенцем Иисусом на руках кисти Васнецова.

Собор Святого Юра во Львове

Этот храм по праву считается одним из символов Львова. Сооружение поражает своей историей и величием архитектурного ансамбля.
 

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Сам храм был построен еще в 13 веке галицко-волынским князем Львом Даниловичем, но современный вид в стиле пышного барокко он приобрел только в 60-х годах 18 века. Храм возвышается на каменной террасе, к нему ведут две маршевые лестницы и балюстрада, украшенная фигурками путти. Под лестницей есть пещера, которая также доступна для туристов и паломников.

Святогорская Успенская лавра

Первые упоминания о Святогорской лавре были найдены в летописи 1547 году, а первый монастырь на этом месте был основан еще в 15 веке. Сегодня на территории лавры расположены храмы, часовни, святогорские пещеры и лаврские скиты. Также здесь постоянно проводятся экскурсии по нескольким маршрутам, а туристы и паломники всегда могут посетить лаврский музей.
 

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Стоит отметить, что лавра расположена на территории национального парка недалеко от реки Северский Донец. Поэтому помимо посещения церквей и святогорских пещер, вы сможете отдохнуть на лоне природы.

Напомним, недавно мы писали, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали историю главного символа Пасхи – крашенок.

Смотрите видео о том, во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году:

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Источник: Сегодня
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