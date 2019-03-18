Куда поехать на Пасху в апреле 2019 (фото)

Самые красивые места в Украине, куда можно поехать в выходные на Пасху 2019

Куда поехать на Пасху Фото: Pixabay

Пасха в 2019 году будет праздноваться 28 апреля. Украинцы получат несколько выходных дней в конце апреля в честь празднования светлого Воскресенья Христова и Первомая. Куда поехать на Пасху 2019 в Украине, что интересного посмотреть и как незабываемо провести выходные дни, читайте в нашей статье.

Ранее мы уже рассказывали, сколько официальных выходных дней будет в Украине на Пасху 2019. Целых пять законных нерабочих дней хочется провести так, чтобы набраться приятных эмоций и впечатлений, увидеть красивейшие места Украины, приобщиться к древним церковным традициям и просто отдохнуть. В нашей стране есть множество уникальных и неповторимых мест, куда можно поехать на Пасху 2019.

Пасха – это праздник радостный, светлый и семейный. А значит, самым правильным решением будет остаться на Пасху дома, посетить богослужение в церкви, посидеть за праздничным столом, чтобы разговеться в кругу семьи, а также пообщаться с самыми родными и близкими людьми, сходить в гости к кумовьям и одарить гостинцами крестников. Но все же, если вам не сидится дома, а хочется путешествий, свежих впечатлений и ярких эмоций, предлагаем вам отправиться в туры по Украине на Пасху 2019.

Куда поехать на Пасху 2019: цветущий Ужгород

Куда поехать на Пасху Фото: Pixabay

Поспешите на Пасху попасть в город цветущей сакуры в Закарпатье, куда съезжаются туристы со всех уголков страны. Ежегодно, начиная с середины апреля, Ужгород на время превращается в настоящие японские сады. Дело в том, что здесь начинает цвести сакура – декоративная японская вишня, завезенная сюда из Вены и высаженная в 1923 году. Ужгород славится своей Аллеей сакур, которая считается самой длинной в Европе. Изначально эти деревья росли в районе набережной Ужа, но постепенно с годами заполонили собой весь город. В зависимости от погоды цветение сакуры может продолжаться до начала мая. Также в этот период в Ужгороде традиционно проводятся различные городские праздники, фестивали и мероприятия: Международный музыкальный фестиваль "Сакура-Фест 2019", Пасхальная ярмарка, театрализованные действа, танцевальные и спортивные соревнования, игры КВН, фаер-шоу, винный фестиваль и многое другое.

Куда съездить на Пасху в апреле 2019: живописный Хуст

Куда поехать на Пасху Фото: Pixabay

Еще одно прекрасное место в Украине, которое чудесным образом преображается как раз к Пасхе 2019 – это цветущая Долина нарциссов расположенная в урочище Киреши в районе Хуста на Закарпатье. Именно здесь находятся самый большой в мире массив естественных зарослей нарцисса узколистого, занесенного в Красную книгу. Поскольку Пасха 2019 по времени совпадает с майскими праздниками, у вас есть все шансы попасть на самое начало цветения белых нарциссов, бескрайнее поле которых раскинулось по всей долине. Это просто незабываемое зрелище! Также ко времени цветения нарциссов, до середины мая, в Хусте традиционно проводятся интересные мероприятия для гостей города: фестиваль народного искусства "Белые нарциссы", ярмарки, конные и пешие прогулки по долине, экскурсии в "Музей нарцисса" и др.

Куда поехать на Пасху 2019: праздничный Киев

Куда поехать на Пасху Фото: Pixabay

Королева цветов магнолия также расцветает в середине весны, как раз на Пасху 2019 – с начала апреля по май. И полюбоваться этими красивейшими деревьями, вдохнуть аромат чудесных цветов погулять по сказочным аллейкам можно в Киевских ботанических садах им. Николая Гришко на Печерске, где находится более десятка видов растения, и им. Александра Фомина на метро "Университет", где собрано более 60 видов магнолии.

Но не только цветами привлекает Киев на Пасху 2019. В ночь накануне праздника Пасхи в Киев из Иерусалима прибудет Благодатный огонь – сначала во Владимирский кафедральный собор, а далее в другие храмы столицы. Затем состоятся торжественные богослужения, освящение куличей, пасок, писанок. В Киево-Печерской лавре в пасхальную ночь традиционно пройдет Крестный ход вокруг Успенского собора. Возле Софии Киевской часто проводятся фестивали и конкурсы по росписи писанок и других пасхальных арт-объектов. Также в Праздник Пасхи 2019 ожидаются ежегодные народные гуляния, празднования, различные мероприятия и другие сюрпризы для жителей и гостей столицы.

Куда поехать на Пасхальные выходные 2019: творческий Львов

Куда поехать на Пасху Фото: Pixabay

Хотите полюбоваться национальной украинской писанкой? Тогда отправляйтесь на Пасху 2019 во Львов, где в это время прямо под открытым небом будет проходить традиционный Фестиваль писанок. Авторские писанки будут изготавливаться и оформляться как профессиональными художниками, так и любителями. На фестивале будут представлены большие и маленькие изделия из самых разных материалов, искусственных и природных – пенопласта, дерева, шариков, цветов, растений и даже шоколада. Основная идея этого фестиваля – пропаганда и популяризация пасхальных традиций с помощью главного пасхального символа. Вы сможете не только любоваться писанками, но также и сами попробуете свои силы по изготовлению праздничных символов в Пасхальной арт-мастерской.

Ранее мы рассказывали о главном церковном празднике – Пасха 2019 в Украине.

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