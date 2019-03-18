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Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми в Украине

Как провести весенние каникулы 2019 с ребенком: интересные варианты путешествий по Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Фото: Pixabay

Близятся школьные весенние каникулы, которые в 2019 году стартуют с понедельника, 25 марта, и продлятся до воскресенья, 31 числа. Как незабываемо провести время вместе с детьми и куда можно поехать на весенние каникулы 2019 в Украине, читайте в нашем обзоре.

В общей сложности на весенние каникулы приходится целых девять дней, ведь уезжать можно уже в субботу, а то и пятницу накануне. Этого времени с головой хватит, чтобы напутешествоваться, навпечатляться и полноценно отдохнуть с ребенком.

  • Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми в Украине: Киев

Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Фото: Pixabay

Весна – отличный период познавательной поездки в столицу родной страны. Еще не жарко, но уже и не морозы, много теплых вещей набирать с собой не нужно, а восприимчивый ум открыт к получению новых знаний и впечатлений. Главная цель такого путешествия с детьми – приобщить их к истории и культуре Украины, а значит, в план поездки обязательно включить посещение театров, музеев, выставок и других культурных заведений, коими так богата наша столица. Многие театры в этот период включают в свой репертуар детские спектакли, Киевский театр оперы и балета для детей, Теарт юного зрителя, Киевские кукольные театры в центре и на Левом берегу, Новый украинский театр и др. Много познавательной информации получат ребята в Музее авиации, Музее воды, Планетарии, Цирке, Киевском зоопарке, Океанариуме и других локациях с животными. И конечно же, интересные и активные программы ждут детей в игровых и развлекательных центрах, квест-комнатах, мастер-классах. Выбор столичных развлечений для детей также огромен: детский каток, роллердром, скалодром, аквапарк, парк аттракционов, кино.

  • Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми в Украине: Карпаты

Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Фото: Pixabay

Любителям свежего воздуха и активного отдыха предлагаем отправиться в Карпаты, чтобы оторвать ребенка от сидячего образа жизни за партой, зубрежки за книжками и безвылазного зависания в гаджетах. В Буковели, Драгобрате, Славском, Пилипце и других местах вы еще застанете и снег, и порцию свежего морозного воздуха, научитесь кататься на горных лыжах и заодно окунетесь в расцветающую и пробуждающуюся от зимнего сна природу. При этом вас приятно порадуют сниженные цены, поскольку март – это уже конец сезона. Кроме того здесь вкуснейшая колоритная национальная украинская кухня, а многие из карпатских блюд ваши детки вообще попробуют впервые в жизни.

  • Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми в Украине: Одесса

Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Куда поехать на весенние каникулы 2019 с детьми
Фото: Pixabay

Если горному отдыху вы предпочитаете освежающий морской климат, то в марте можно отправиться с детьми в жемчужину у моря – красивейший город Одессу. Купаться в море у вас еще не получится, но вот надышаться настоящим морским бризом вы сможете на все сто. Ведь многие дети мечтают о море. А вот вернуться сюда, в полюбившиеся места, чтобы искупаться в морских волнах, вы сможете уже ближайшим летом. Нагулявшись по морской набережной, поднимитесь чуть выше и пройдитесь по центральным улицам Одессы: Дерибасовской, Пушкинской, Ришельевской, Ланжероновской. Также советуем насытить культурную жизнь ребенка в Одессе. В дни школьных каникул здесь также есть выбор, куда сходить и что посмотреть: Одесский дельфинарий, цирк Кобзов, Театр музыкальной комедии, кукольный театр, Дом клоунов, а также знаменитый Одесский театр оперы и балета и другие интересные места.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в апреле 2019 года в Украине.

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