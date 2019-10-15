Куда поехать в 2020 году: определены лучшие направления

Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США

Милуоки, США Фото: milwaukeeindependent.com

Популярный сервис Airbnb назвал лучшее популярное туристическое направления в 2020 году, которое больше всего привлекают туристов. Первое место в этом списке занял город Милуоки в штате Висконсин, США.

Милуоки Фото: news.airbnb.com

На втором месте оказался испанский Бильбао, а на третьем – тайский Бурирам. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Рейтинг основан на данных о бронировании жилья. Сообщается, что так компания прогнозирует "рост заинтересованности в менее известных и экологически сознательных городах и странах мира".

Бильбао Фото: news.airbnb.com

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Так оказывается, что на 2020 год больше всего поездок иже запланировано в места, где готовятся к масштабным событиям. С мыса Канаверал стартует исследовательская программа NASA Марс-2020, а в бразильской Убатубе пройдут многочисленные соревнования по серфингу.

Бурирам Фото: news.airbnb.com

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