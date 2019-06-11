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Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Предлагаем самые интересные направления для летнего отдыха в июле 2019 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:09

Июль – лучшее время для отдыха и путешествий. Если вы запланировали отпуск в этом месяце, предлагаем вам несколько необычных направлений, куда можно поехать в июле 2019 за границу. 

Батуми, Грузия

  • Температура воздуха: 27,5 градусов выше нуля
  • Температура воды: 25 градусов выше нуля
  • Виза: не нужна
  • Стоимость проживания: от 1,5-2,5 тыс. гривен в среднем (отель, номер на двоих)

Украинские туристы любят Грузию по многим причинам – родное Черное море, горы, футуристические высотные здания, вкусная кухня, самобытная культура и легендарное гостеприимство местных жителей.

Набережная в Батуми
Набережная в Батуми
Фото: Владимир Грисюк

Отдохнуть здесь можно дешевле и намного веселей, чем в распиаренных "ол инклюзивом" Турции или Египте. Кроме того, вас приятно удивят уютные и чистые улички, отремонтированные дороги, танцующие фонтаны, невероятно красивые парки и захватывающая дух вечерняя иллюминация города.

Стоит отметить, что в Батуми разрешено казино, не зря же самый известный курорт Грузии называют Лас-Вегасом на Черном море!

1-5 июля пройдет ArtBatumi, на котором будут петь, танцевать и показывать картины таланты со всего мира.

Будапешт, Венгрия

  • Температура воздуха: 28 градуса выше нуля.
  • Температура воды: 23 градуса выше нуля (в Дунае).
  • Виза: оформляется через турфирму или самостоятельно в посольстве.
  • Стоимость проживания: 1,5-2,5 тыс. гривен (отель, номер на двоих).

Фестиваль Sziget пройдет в Будапеште 7-12 августа
Фестиваль Sziget пройдет в Будапеште 7-12 августа
Фото: instagram.com/szigetofficial

Если вы мечтаете увидеть Будапешт, лучше всего ехать 7-13 августа. Ведь именно в это время в столице Венгрии проходит один из самых известных фестивалей Европы – Sziget. Праздник музыки и веселья традиционно (с 1993 года) проводится в районе Обуда (III округ). Кроме красивой музыки разных направлений и жанров, здесь можно просмотреть кинофильмы на свежем воздухе, посетить художественные галереи и современный арт-инсталляции, принять участие в разнообразных развлекательных программах, благотворительных акциях и эко-флешмобах.

Венеция, Италия

  • Температура воздуха: 29 градусов выше нуля.
  • Температура воды: 26 градусов выше нуля.
  • Виза: не нужна.
  • Стоимость проживания: 2,5-3 тыс. гривен в среднем (отель, номер на двоих).

Прогулка по Венеции
Фото: Владимир Грисюк
Прогулка по Венеции
Фото: Владимир Грисюк
Прогулка по Венеции
Фото: Владимир Грисюк
Прогулка по Венеции
Фото: Владимир Грисюк
Прогулка по Венеции
Фото: Владимир Грисюк
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Венеция – это музей под открытым небом. Вам нужно обязательно посетить площадь Сан-Марко, кампанилу собора святого Марка, базилику Сан-Марко и Дворец дожей.

Венеция
Венеция
Фото: Владимир Грисюк

Также вам будет интересно увидеть Грант-канал, галерею Академии, библиотеку Марчиана, музей Коррера, мост Риальто и собор Санта-Мария делла Салюте. 

Венеция
Венеция
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Самое главное, что стоит запомнить – Венеция, как и Париж, стали туристической Меккой. Уже давно разработаны путеводители и карты мест, куда должен пойти каждый, кто туда приезжает. Но настоящую Венецию можно увидеть только на малолюдных улицах далеко от центра. Там еще сохранился покой и атмосфера старинного города, который запомнится вам на всю жизнь.

Наксос, Греция

  • Температура воздуха: 22–27 градусов выше нуля.
  • Температура воды: 25 градусов выше нуля.
  • Виза: не нужна.
  • Стоимость проживания за ночь: 1,5-2,5 тыс. гривен (отель, номер на двоих).

Остров Наксос – один из самый большой в Кикладском архипелаге. Фишки этого места – белоснежный песок пляжей, прозрачные лазурные воды Эгейского моря, а также очень вкусная местная кухня. 

Остров Наксос, Греция
Остров Наксос, Греция
Фото: Depositphotos

На острове Наксос построено немало античных храмов, средневековых крепостей и замков. Среди самых популярных туристических мест – винокурня Валлиндрас в деревне Халки. 

Сплит, Хорватия

  • Температура воздуха: 22-30 градусов выше нуля.
  • Температура воды: 24 градуса выше нуля.
  • Виза: не нужна.
  • Стоимость проживания: 2-2,5 тыс. гривен (отель, номер на двоих).

Город Сплит – второй по величине город Хорватии, располагающейся в центральной части побережья страны между Задаром и Дубровником. Исторический центр Сплита включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Курорт радует туристов уникальной архитектурой зданий и хорошими мелкогалечными пляжами.

Сплит, Хорватия
Сплит, Хорватия
Фото: Depositphotos

К слову, с 12 по 14 июля здесь пройдет музыкальный фестиваль Ultra Europe. Мероприятие состоится на стадионе "Полюд", где выступят Afrojack, Armin Van Buren, David Guetta и другие звезды электронной музыки. Стоимость трехдневного пропуска на фестиваль – от 169 евро.

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Источник: Сегодня
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