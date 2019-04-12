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Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Предлагаем список самых интересных городов Европы для отдыха в мае

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:29
Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Фото: Depositphotos

Совсем скоро украинцы будут отмечать майские праздники. Многие из нас задаются вопросом, куда поехать или слетать в мае 2019 года, как провести майские праздники в Европе и выбирают самые интересные туристические направления. "Сегодня" советуют ТОП-3 лучших мест за границей для семейного или одиночного отдыха в мае.

Куда поехать в мае 2019 на отдых в Европу

Итак, предлагаем вам три необычных варианта отдыха на майские праздники.

Остров Крит

Остров Крит
Остров Крит
Фото: Depositphotos

Остров Крит, омываемый Ливийским, Критским и Ионическими морями Средиземноморского бассейна, расположился на месте встречи трех частей света — Европы, Африки и Азии. Прекрасный климат, ласковое море, живописный ландшафт, незабываемая кухня, обилие уникальных античных достопримечательностей — всё на Крите располагает к релаксу и полной отрешённости от забот.

Кекенхоф
 

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Кекенхоф – Королевский парк цветов в Нидерландах, знаменитый на весь мир своими тюльпанами. Каждый сезон Кекенхоф посещает более миллиона человек. В 2019 году Кекенхоф будет открыт с 21 марта по 19 мая. Тема парка в 2019 году – Сила цветов.
 

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Апрель – май – самое популярное время для посещения Голландии, и номера в отелях раскупаются за полгода вперед. Апрель – май – самое популярное время для посещения Голландии, и номера в отелях раскупаются за полгода вперед.

Стамбул

Стамбул
Стамбул
Фото: Depositphotos

Загадочный и величественный, шумный и сказочно красивый, Стамбул — это мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и современным Западом. За всю свою богатую историю он успел сменить несколько имен и побывать столицей четырех империй: Римской и Византийской, Османской и Латинской. К слову, в мае месяце дневная температура в Стамбуле, обычно, держится на уровне 20 градусов.

Куда поехать в мае 2019 с ребенком

Итак, куда же все-таки поехать с детьми в мае? На самом деле, вариантов очень много. Для семейного отдыха украинцы часто выбирают Египет, Турцию, Грецию и Кипра. Однако мы вам рекомендуем отправится на несколько дней с детьми в парижский Диснейленд. Незабываемые впечатления вам гарантированы!

Куда поехать в мае с детьми: парижский Диснейленд

Диснейленд в Париже
Диснейленд в Париже
Фото: Depositphotos

Диснейленд в Париже — парк развлечений во Франции, попасть в который мечтают дети со всего мира. Он расположен в пригороде столицы, в городе Марн-ля-Вале. На площади почти в две тысячи гектаров разместился целый комплекс, включающий в себя два тематических парка – Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, развлекательную территорию Disney Village, поле для гольфа, а также сеть отелей, магазинчиков, кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019. Кроме этого "Сегодня" писали, куда поехать на Пасху в Европе 2019: лучшие города.

Смотрите видео: как украинцы спасают туризм в Египте

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Источник: Сегодня
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