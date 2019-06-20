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Куда поехать в отпуск: лучшие маршруты 2019 года

Туристического портала Trip Advisor составил рейтинг популярных направлений для путешествий

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:08
Рим, Италия
Рим, Италия
Фото: Depositphotos

Названы победители рейтинга Travellers Choice Awards for Experiences туристического портала Trip Advisor. Эксперты на основе отзывов путешественников и анализа самых популярных направлений для отдыха определили лучшие маршруты для туризма в 2019 году. 

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Возглавил список тур стоимостью 101 доллар в Ватикан. Гиды готовы показать за эти деньги Сикстинскую капеллу, базилику Святого Петра, а также осуществить однодневную поездку в Тоскану. Также в рейтинге отмечены тур пабами Лондона за 31 доллар, пешеходная экскурсия "Гарри Поттер" за 16 фунтов стерлингов (534 грн) и высокоскоростной круиз по Темзе за 43 фунта (1437 грн).

Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
Фото: Depositphotos

ТОП-10 популярных туристических маршрутов

  • Ватикан – Сикстинская капелла и тур по базилике Святого Петра – Рим, Италия.
  • Чикагский архитектурный речной круиз – Иллинойс, США.
  • Тоскана – Флоренция, Италия.
  • Рейкьявик, Исландия – ныряние с аквалангом между тектоническими плитами.
  • Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour.
  • Париж, Франция – частный тур в старинной коляске.
  • Амстердам – туры по каналам.
  • Убуд, Индонезия – Best of Ubud Tour.
  • Сиань, Китай – вечерний гастрономический тур.
  • Водопад Окер, Новая Зеландия – река Кайтуна.

Напомним, ранее в Португалии определили победителей премии World Travel Awards – "Мирового туристического Оскара". "Сегодня" также рассказывали, куда можно поехать в июне в Украине

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Источник: Сегодня
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