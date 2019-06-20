Куда поехать в отпуск: лучшие маршруты 2019 года
Туристического портала Trip Advisor составил рейтинг популярных направлений для путешествий
Названы победители рейтинга Travellers Choice Awards for Experiences туристического портала Trip Advisor. Эксперты на основе отзывов путешественников и анализа самых популярных направлений для отдыха определили лучшие маршруты для туризма в 2019 году.
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Возглавил список тур стоимостью 101 доллар в Ватикан. Гиды готовы показать за эти деньги Сикстинскую капеллу, базилику Святого Петра, а также осуществить однодневную поездку в Тоскану. Также в рейтинге отмечены тур пабами Лондона за 31 доллар, пешеходная экскурсия "Гарри Поттер" за 16 фунтов стерлингов (534 грн) и высокоскоростной круиз по Темзе за 43 фунта (1437 грн).
- Ватикан – Сикстинская капелла и тур по базилике Святого Петра – Рим, Италия.
- Чикагский архитектурный речной круиз – Иллинойс, США.
- Тоскана – Флоренция, Италия.
- Рейкьявик, Исландия – ныряние с аквалангом между тектоническими плитами.
- Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour.
- Париж, Франция – частный тур в старинной коляске.
- Амстердам – туры по каналам.
- Убуд, Индонезия – Best of Ubud Tour.
- Сиань, Китай – вечерний гастрономический тур.
- Водопад Окер, Новая Зеландия – река Кайтуна.
Напомним, ранее в Португалии определили победителей премии World Travel Awards – "Мирового туристического Оскара". "Сегодня" также рассказывали, куда можно поехать в июне в Украине.
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