Куда поехать в путешествие на майские праздники: ТОП-5 направлений

Предлагаем вам лучшие туристические направления

Будапешт Фото: Владимир Грисюк

Советуем посетить несколько европейских городов, которые могу стать как полноценным местом для путешествия, так и стартовой точкой для более продолжительного маршрута.

Люксембург, Люксембург

INSTAGRAM (@guideluxembourg) 23 Мар 2019 в 1:30 PDT

В самом центре Люксембурга находятся Дворец великих герцогов и Музей современного искусства Гранд-Дук Жан. В Люксембурге уютно, красиво и тепло. Особенно в мае, когда город залит солнцем, а толпы туристов еще не успели сюда доехать.

Флоренция, Италия

INSTAGRAM 20 Фев 2016 в 5:36 PST

Майские выходные получатся весьма насыщенными, если вашего внимания удостоится Флоренция. Тут и музей с шедеврами эпохи Возрождения Уффици, и знаменитая статуя Давида, и Площадь Синьории, и Сады Боболи, и еще масса всего захватывающего.

Прага, Чехия

INSTAGRAM 24 Мар 2019 в 11:55 PDT

INSTAGRAM 25 Мар 2019 в 12:10 PDT

Очередная европейская столица со средневековой историей. По улицам Праги увлекательно бродить и заглядывая в сувенирные лавки. Говоря о достопримечательностях, нельзя пропустить Карлов мост и старый город Пражский Град.

Варшава, Польша

INSTAGRAM 23 Мар 2019 в 10:22 PDT

Столица Польши особенно прекрасна весной, ведь в этом современном городе находятся королевские замки, окруженные прекрасными садами и парками. Вообще, в Варшаве достаточно просто почувствовать себя примерно в веке XIX, несмотря на бетонные высотки и стеклянные здания.

Будапешт, Венгрия

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:09 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:44 PST

Известный величественным зданием венгерского Парламента, в Будапешт съезжаются зимой ради катка под замком, а летом ради музыкального фестиваля Sziget. Весной же можно насладиться просыпающимся после зимней спячки видом на Будапешт, который открывается с горы Геллерт.

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