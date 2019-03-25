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Куда поехать в путешествие на майские праздники: ТОП-5 направлений

Предлагаем вам лучшие туристические направления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Будапешт
Будапешт
Фото: Владимир Грисюк

Советуем посетить несколько европейских городов, которые могу стать как полноценным местом для путешествия, так и стартовой точкой для более продолжительного маршрута.

Люксембург, Люксембург

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В самом центре Люксембурга находятся Дворец великих герцогов и Музей современного искусства Гранд-Дук Жан. В Люксембурге уютно, красиво и тепло. Особенно в мае, когда город залит солнцем, а толпы туристов еще не успели сюда доехать.

Флоренция, Италия

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Майские выходные получатся весьма насыщенными, если вашего внимания удостоится Флоренция. Тут и музей с шедеврами эпохи Возрождения Уффици, и знаменитая статуя Давида, и Площадь Синьории, и Сады Боболи, и еще масса всего захватывающего.

Прага, Чехия

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Очередная европейская столица со средневековой историей. По улицам Праги увлекательно бродить и заглядывая в сувенирные лавки. Говоря о достопримечательностях, нельзя пропустить Карлов мост и старый город Пражский Град.

Варшава, Польша

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Столица Польши особенно прекрасна весной, ведь в этом современном городе находятся королевские замки, окруженные прекрасными садами и парками. Вообще, в Варшаве достаточно просто почувствовать себя примерно в веке XIX, несмотря на бетонные высотки и стеклянные здания.

Будапешт, Венгрия

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Известный величественным зданием венгерского Парламента, в Будапешт съезжаются зимой ради катка под замком, а летом ради музыкального фестиваля Sziget. Весной же можно насладиться просыпающимся после зимней спячки видом на Будапешт, который открывается с горы Геллерт.

Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха. Кроме этого, мы советовали вам пять замечательных стран мира для путешествий весной 2019 года.

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Источник: vogue.ua
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