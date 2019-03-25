Куда поехать в путешествие на майские праздники: ТОП-5 направлений
Предлагаем вам лучшие туристические направления
Советуем посетить несколько европейских городов, которые могу стать как полноценным местом для путешествия, так и стартовой точкой для более продолжительного маршрута.
Люксембург, Люксембург
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В самом центре Люксембурга находятся Дворец великих герцогов и Музей современного искусства Гранд-Дук Жан. В Люксембурге уютно, красиво и тепло. Особенно в мае, когда город залит солнцем, а толпы туристов еще не успели сюда доехать.
Флоренция, Италия
Майские выходные получатся весьма насыщенными, если вашего внимания удостоится Флоренция. Тут и музей с шедеврами эпохи Возрождения Уффици, и знаменитая статуя Давида, и Площадь Синьории, и Сады Боболи, и еще масса всего захватывающего.
Прага, Чехия
Очередная европейская столица со средневековой историей. По улицам Праги увлекательно бродить и заглядывая в сувенирные лавки. Говоря о достопримечательностях, нельзя пропустить Карлов мост и старый город Пражский Град.
Варшава, Польша
Столица Польши особенно прекрасна весной, ведь в этом современном городе находятся королевские замки, окруженные прекрасными садами и парками. Вообще, в Варшаве достаточно просто почувствовать себя примерно в веке XIX, несмотря на бетонные высотки и стеклянные здания.
Будапешт, Венгрия
Известный величественным зданием венгерского Парламента, в Будапешт съезжаются зимой ради катка под замком, а летом ради музыкального фестиваля Sziget. Весной же можно насладиться просыпающимся после зимней спячки видом на Будапешт, который открывается с горы Геллерт.
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