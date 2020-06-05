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Куда поехать в Украине: 6 летних маршрутов по Закарпатью

Сегодня, 21:56

Рассказываем о самых необычных местах западной Украины, куда можно доехать на авто

Природа Закарпатья вызывает восторг и желание остаться там подольше. В этом году, из-за пандемии COVID-19 и закрытых границ, у украинцев появилось время лучше исследовать самые красивые уголки нашей страны, чем мы и рекомендуем воспользоваться. Сегодня.Lifestyle рассказывает о ТОП-6 направлениях, куда поехать отдыхать в Украине летом.

Напомним, что недавно мы рассказывали о местах для селфи: 28 достопримечательностей Украины.

Планировать поездку на западную Украину нужно заранее и как можно тщательнее, вне зависимости от того, едете вы своим авто, или же намерены провести какое-то время как пеший турист. Главное в вопросе куда поехать на Закарпатье летом – построить маршрут и продумать все до деталей. Вот, несколько интересных мест, которые вы точно захотите посетить.

Урицкие скалы и Тустань

Урицкие скалы | Фото: itinery.com.ua

Одним из самых известных мест национального парка "Святые Бескиды" есть остатки древней крепости Тустань среди так называемых Урицких скал. Удивительной формы скалы, образованные десятки миллионов лет назад, сегодня выглядят так, будто какие-то древние великаны играли камнями, составляя пирамидки, и так все и оставили.

На самых скалах сохранились петроглифы – высеченные в камне рисунки, изображающие Солнце, животных, людей и другие символы. Словом, скучать не придется, здесь можно интересно провести целый день и узнать для себя много нового.

Заповедник Расточье

Заповедник Расточье | Фото: wikimedia.org

Природный заповедник Расточье – еще одна естественная сокровищница недалеко от Львова. Территория заповедника охватывает более 2 тыс гектаров, а на северо-востоке Расточье граничит с Яворивского национального природного парка.

В заповеднике можно встретить множество редких видов растений и животных, в том числе краснокнижные, такие как горностай, аист черный, махаон и другие. Если вы не знаете, куда поехать в Закарпатье летом, обязательно добавьте в свой маршрут это место.

Озеро Задорожное

Озеро Задорожное | Фото: instagram.com/ozbaikal/

В 40 км от Львова находится озеро Задорожное, где можно хорошо отдохнуть всей семьей. Это не уникальное, но очень приятное место для летнего времяпровождения на природе.

Вокруг озера обустроена необходимая инфраструктура. Здесь есть магазины и кафе, детская площадка, волейбольное поле. Вокруг озера также есть возможность арендовать жилье, чтобы заночевать. Имеется даже целый местный яхт-клуб.

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Костел Всех Святых

Костел Всех Святых | Фото: m-a-d-m-a-x.livejournal.com

Не самый популярный ответ на вопрос "куда поехать в Украине летом", но определенно один из самых неординарных. Это Костел Всех Святых, который находится в селе Годовица, Львовской области. Один из лучших образцов барочных храмов, творение известного архитектора Бернарда Меретина и гениального скульптора Иоанна Георга Пинзеля.

На стенах и сводах костела до сих пор есть фрагменты фресок конца XVIII века. Несмотря на то, что храм находится в полуразрушенном состоянии, он привлекает туристов своей загадочностью и историей.

Ялинский водопад

Ялинский водопад | Фото: karpaty.life

Самый высокий однокаскадный водопад в Карпатах. Если не знаете, куда поехать летом в Карпаты, выбирайте это направление. От села Деловое к Ялинскому водопаду 8 км. Тропа маркирована, но из-за перепада высот дорога занимает примерно 2-3 часа.

Места там очень живописные. Ялинский водопад является частью Раховских гор, высота которых 26 метров.

Ворохта

Ворохта | Фото: YouTube Александр Слободянюк

Многие, кто решает куда поехать летом на западную Украину, выбирает стандартные маршруты. Мы советуем заехать в Ворохту. Это также место для отдыха в Карапатах, но не такое популярное среди туристов, как, например, Буковель.

Ворохта лежит на высоте 850 метров над уровнем моря. Ближайшие горы – Поп Иван, Говерла, Кукул. Летом в Ворохте можно посмотреть на каменные мосты-виадуки, Собирать белые грибы, малину, чернику, кататься верхом, подняться на Говерлу.

Ранее мы также рассказывали, как попасть в зону отчуждения по новым правилам после карантина.

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