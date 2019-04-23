Куда поехать в Украине в мае 2019: необычные города

Советуем вам самые интересные места для отдыха весной

Каменец-Подольский Фото: Depositphotos

Весна – это удачное время года для бюджетных путешествий. Если вы еще не определились, куда поехать в отпуск в мае 2019, Instagram-страница Cotibegemot советует вам лучшие весенние направления в Украине.

Каменец-Подольский

Каменец-Подольский – это один из самых древних и живописных городов Украины, который находится в Хмельницкой области. Конечно же, многие из нас в живую или на фото видели древнюю Каменец-Подольскую крепость, которая чем-то напоминает знаменитый замок Диснейленда. Но город известен не только этим!

Каменец-Подольская крепость Фото: Depositphotos

Обязательно посетите государственный историко-архитектурный заповедник "Старый город", кафедральный костел Святых Апостолов Петра и Павла, францисканский костел, городскую ратушу и армянскую Николаевскую церковь.



Фишка Каменец-Подольска – уютные старинные улички, невероятно красивые ландшафты, исторические здания и гостеприимные местные жители. Кстати, 21 мая Каменец-Подольский будет отмечать День города, поэтому это самое удачное время для небольшого путешествия.

Умань, парк "Софиевка"

Чаще всего мы вспоминаем про Умань в контексте паломничества хасидов, но в этом уютном городке на Черкащине есть на что посмотреть и украинским туристам. Прежде всего, стоит посетить Национальный дендрологический парк "Софиевка", который в 1796-1802 годах построил польский магнат Станислав Потоцкий для своей возлюбленной Софии.

Умань, парк "Софиевка" Фото: Depositphotos

В парке "Софиевка" можно увидеть 3323 вида местных и экзотических растений, деревьев и кустарников; очень красивые водопады, целую систему прудов, рукотворные каскады и даже подземную река Ахерон. Парк работает с 15 апреля по 15 ноября. Главный вход в "Софиевку" находится на улице Киевской, 12а.

Яремче, Карпаты

Горы, ручьи, мосты, водопады, живописные долины и незабываемая гуцульская атмосфера – этим всем можно насладиться в небольшом городке Яремче, который располагается на берегах реки Прут в Ивано-Франковской области.

Пейзаж в Яремче Фото: Depositphotos

В Яремче советую пойти в Музей этнографии и экологии Карпатского края. Здесь вам покажут образцы народной одежды и произведений гуцульского декоративно-прикладного искусства. Время работы музея: 10:00-18:00. Стоимость входных билетов: взрослый – 25 грн, студенческий – 15 грн, для детей – 10 грн.



После культурной программы обязательно попробуйте местный банош (кукурузная каша, сваренная на сливках или сметане, с добавлением шкварок и брынзы), домашние карпатское вино и брынзу.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха. Кроме этого "Сегодня" писали, куда поехать на Пасху в Европе 2019: лучшие города.

Смотрите видео: история путешественника-видеоблогера Максима Заселяна

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