Курорт Куяльник в Одесской области может исчезнуть уже через несколько лет

В течение десятилетия в водоем не поступает достаточно воды

Курорт Куяльник в Одесской области может исчезнуть уже через несколько лет! В течение десятилетия в лиман не поступает достаточно воды. Чем опасно пересыхания водоема и есть ли шансы его спасти – узнавали журналисты "Сегодня".

Куяльницкий лиман Фото: instagram.com/trabok

"Такая волшебная грязь и очень помогает для суставов", – делится турист Виктор Чернецкий, который приехал на Куяльник впервые. До этого он много лет улучшал здоровье в Израиле. Мужчина от души мажет колени и уверяет – "украинское Мертвое море" даже лучше, однако курорт совсем пришел в упадок.

"И инфраструктура здесь просто ужасная", – сетует Виктор.

Лиман насыщала река Большой Куяльник – так образовывались целебные грязи. О том, что вода испаряется слишком быстро и новая не успевает поступать, экологи предупредили еще шесть лет назад. Тогда в лиман начали подавать морскую воду. Утвердили план спасательных работ, но сегодня сделали только 15% от него. Да еще и засуха наступила.

Сейчас здесь все покрыто опасной соленой коркой. А чтобы добраться до целебной грязи – необходимо пройти несколько сотен метров.

Смотрите, как сейчас выглядит Куяльницкий лиман:

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В дальнейшем соленая корочка может превратиться в гипсовую. А соль будет разноситься по полям, уничтожая урожай вокруг.

Убивает лиман не столько засуха, сколько жители, самовольно строящие сооружения вдоль реки, которые перекрывают водные артерии.

"Ставки, запруды – это около 70% водного стока реки Большой Куяльник, и они упираются в 140 построенных объектов. Законными из которых являются только два", – рассказывает ректор государственного экологического университета Сергей Степаненко.

Очищать реку от незаконных застроек долго, говорят в областной администрации. Скорее, все же внедрят спасательный план, над которым, подчеркивают чиновники, они кропотливо трудились годами.

Куяльницкий лиман Фото: Flickr

"Программа достаточно дорогостоящая – 280 млн гривен. Рассчитана она на четыре года, с 2019 по 2023 год", – объясняет директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Алан Джиоев.

Засуха, вызванная как отсутствием дождей, так и незаконной застройкой вдоль рек, повлияла и на уровень солености в Куяльницком лимане. Сейчас здесь четыреста граммов соли на один литр рапы. Это в полтора раза выше, чем в Мертвом море. При таких пропорциях грязи теряют целебные свойства.

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