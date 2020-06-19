Дом Маврокордато и Тропа маячника: ТОП-5 секретных мест от известного одессита

Артист Денис Реконвальд поделился с Сегодня.Lifestyle любимыми местами Одессы

В интернете можно найти огромное количество лонгридов об Одессе и ее ярких местах: выпить кофе в Пассаже, потратить все деньги на Дерибасовской, сфотографировать Дюка, пройтись по Потемкинской лестнице. Но многие даже не догадываются, какими малоизвестными местами может удивить Одесса!

Украинский артист Денис Реконвальд родился в Одессе, и не понаслышке знает о самых интересных и атмосферных местах родного города. Специально для Сегодня.Lifestyle украинский певец и актер поделился любимыми локациями, которые менее востребованы у местных гидов, но ничуть не уступают самым популярным.

Украинский певец Денис Реконвальд Фото: пресс-служба

Итак, ТОП-5 малоизвестных мест в Одессе от Дениса Реконвальда.

Фото: пресс-служба

Если вы хотите ощутить настоящий колорит Одессы, описанный в книгах и показанный в фильмах, то вам обязательно нужно попасть в традиционные одесские дворики. Сделать это будет, конечно, очень непросто, но оно того стоит!

Один из таких дворов носит название "Двор-Scena". Это самый обычный одесский двор, внешний вид и состояние которого со временем совсем не улучшилось. Жильцы не захотели мириться с этой ситуацией в корне и отремонтировали его, сделав в своем дворе сцену под открытым небом.

Теперь здесь проходят концерты, спектакли, кинопросмотры и вечера танцев. Когда в следующий раз будете в Одессе – обязательно посетите это место! Здесь очень уютно и душевно!

Лестница мертвых

Это самое мистическое место в Одессе. Легенда гласит, что в середине ХІХ века недалеко от лестницы жила жрица любви Роза, которая дарила себя морякам в обмен на крупные и мелкие монеты.

Помимо своего хобби была у Розы и основная деятельность. Женщина пекла и продавала пирожки с мясом. В один неудачный для нее день в пирожке был найден мужской палец. Дальнейшее расследование обнаружило останки 20-ти мужчин недалеко от той самой лестницы, которая впоследствии получила нарицательное прилагательное "мертвых".

Дом Маврокордато

Фото: пресс-служба

Цимес здания в том, что всю его фасадную часть "обнимает" сплошной балкон. Точная длина этого балкона в метрах неизвестна, но в том, что это самый длинный балкон в Европе, одесситы твердо уверены. Как уверены мы и в том, что у нашего города абсолютно нет комплексов. Не зря ведь говорят – чем длиннее у города балкон, тем меньше у него Эйфелева башня.

Памятники Стиву Джобсу и Дарт Вейдеру

Непростительно пройти мимо двух необычных памятников. Первый монумент посвящен великому новатору, талантливому Стивену Полу Джобсу. Вторая статуя создана в честь одного из главных злодеев ХХІ века – Дарта Вейдера.

Памятник Стиву Джобсу в Одессе Фото: instagram.com/dream_odessa

Главная особенность этих памятников в том, что днем и ночью они раздают бесплатный Wi-Fi.

И все же, в моем личном RekonBattle побеждает статуя великому Стиву Джобсу, рядом с которой мой сингл "Самолет" загрузился из iTunes в несколько раз быстрее.

Тропа маячника Фото: instagram.com/muret861

Не забудьте поздороваться с морем! Лучше всего это сделать, гуляя по "тропе маячника". Более романтичное место в Одессе вы вряд ли найдете. Тропа соединяет порт и Воронцовский маяк.

У маяка есть смотритель – 86-летний Иван Тимофеевич Цихович. Вот уже более 60-ти лет Иван Тимофеевич каждый день ходит по этой тропе на маяк и обратно, чтобы поддерживать его работоспособность и указывать правильный путь судам. В дождь, в снег, в шторм и при палящем солнце. Каждый день. Без выходных. А с берега за Иваном Тимофеевичем внимательно в бинокль следит его заботливая супруга, которая с нетерпением ждет мужа домой.

Карта секретных мест в Одессе – сохраняйте!

Карта секретных мест в Одессе

Это Одесса – мистическая, гордая, загадочная, оригинальная, прекрасная и бесконечно романтичная. Приезжайте в Одессу. Она будет вам рада!

Напомним, ранее мы писали, куда пойти в Одессе: 10 интересных идей. Кроме того, узнайте, почему стоит поехать отдыхать в Затоку недалеко от Одессы.

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