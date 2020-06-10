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Летний отдых в Украине: куда ехать и сколько это будет стоить

Сегодня, 08:40

Эксперт рассказала о популярных украинских курортах 2020 года

С 1 июля украинцы смогут путешествовать за границу! Именно с этого периода Анкара обещает создать все безопасные и комфортные условия для наших отдыхающих. Но украинцы уже поняли, что могут обойтись и без заграничных курортов. Например, в Одессе в эти выходные был чрезвычайно массовый наплыв людей. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, куда еще можно поехать в отпуск в Украине и сколько это будет стоить.

С 1 июля в Турцию. Теперь эта страна готова принимать украинцев к себе. И не только Турция. Путевки уже бронируют у туроператоров. Но если карантин продлят и авиасообщение не запустят, то бронирования можно будет перенести. Также есть вероятность того, что после отдыха за границей придется проходить домашнюю обсервацию. Но у турагентов пока такой информации нет.

"У нас уже есть даже полетная программа, по которой будут осуществляться рейсы, и мы надеемся, что действительно это все-таки будет. С 1 июля мы уже можем продавать путевки", – комментирует эксперт по туризму Елена Бальме.

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Но пока границы закрыты, а лето наступило уже по-настоящему, в Одессу в эти выходные приехало очень много отдыхающих. И хотя вода в море еще холодная, днем ​​на пляжах и вечером в центре яблоку негде было упасть. Однако не все украинцы выбирают этот город для летнего отдыха. К примеру, если же хотите отдохнуть на море, но без толпы, эксперты советуют выбирать побережье Азовского моря. И отмечают, что в этом году людей на всех украинских курортах ожидают больше, чем раньше.

Арабатская стрелка
Арабатская стрелка
Фото: AFP

"Мы советуем все же рассмотреть Азовское море, Геническ, Арабатскую стрелку – там будет меньше людей, чем в Одесской области или Одессе, – поделилась эксперт. – С каждым годом в Украине все лучше становится инфраструктура. Открываются базы отдыха с бассейнами, детской анимацией, аквапарками. Все это есть".

Что касается цен, здесь все зависит от места, где вы планируете остановиться. А в среднем цены на жилье стартуют от 200 гривен в сутки без питания.

Не хотите на море – езжайте в горы! Карпаты тоже не стоят на месте и развивают свой туристический потенциал, а также предлагают еще больше развлечений.

Карпаты
Карпаты
Фото: Depositphotos

"В Карпатах множество курортов, которые из года в год предлагают очень классные предложения для туристов. Это, конечно, и Буковель, Яремче, Ворохта. Вы можете порыбачить, погулять, взять какие-то конные прогулки, какие-то маршруты, поехать в экскурсионные туры, – отметила Елена Бальме. – Там вы можете найти немного дешевле отдых, чем на Черном море. Но также в зависимости от того, где вы будете останавливаться. Стоимость – примерно 600-700 грн в сутки".

Ну а если не хотите никаких активностей, а спокойно отдохнуть, да еще и подлечиться, эксперты могут посоветовать тоже курорты Западной Украины с природными источниками минеральных вод.

"Бальнеологические курорты – у нас их очень много, и они пользуются популярностью. Самые известные – это Трускавец, Сходница, Берегово", – комментирует эксперт по туризму Елена Бальме.

Поэтому, планируя отдых, учитывайте популярность выбранного места. Ведь чем меньше людей, тем комфортнее и безопаснее.

Напомним, ранее мы рассказывали о природных чудесах в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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