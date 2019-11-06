Лето посреди зимы: сколько стоит отдохнуть в Египте зимой

Узнайте цены на туры в Египет 2020

Сколько стоит отдохнуть в Египте зимой Фото: Depositphotos

Солнце и тепло – то, чего нам хочется всегда, а не только летом. Но воплотить это несложно: просто собрать чемоданы и отправиться в жаркие страны! Самый оптимальный вариант – это, конечно, Египет. Потому что лететь туда совсем недолго, около трех часов, погода отличная, а цены радуют.

Неизвестный Египет – смотрите видео:

Почему Египет

Среди теплых стран, куда можно отправиться зимой, фигурируют варианты от Таиланда, Бали, Шри-Ланки и ОАЭ до Доминиканы и прочих. Они, конечно, имеют множество плюсов, но там очень длительный перелет, пересадки, масса нюансов – и это дорого, что подходит далеко не всем.

А вот отдых в Египте (Хургада или Шарм-эль-Шейх) вполне доступен и по цене (особенно если найти горячий тур в Египет), и по всем условиям. Теплое Красное море с пестрыми рыбками или лазурные воды Средиземного, пляжный отдых, недолгий перелет и знаменитый египетский all inclusive. А еще – кораллы, удивительный подводный мир, всемирно известные достопримечательности, включая одно из чудес света – знаменитые Пирамиды – и множество артефактов древностей. Словом, есть что посмотреть и куда съездить за порцией эстетического наслаждения. А можно съездить на экскурсию в Израиль или Иорданию.

Отдых в Египте доступен по цене Фото: Depositphotos

Температура в Египте в зимнее время держится в пределах 21-28 градусов выше нуля. Может быть немного ветрено, но это почти неощутимо, если отель находится в бухте.

Египет зимой: какой курорт лучше

Основные курорты Египта, в которые чаще всего покупают путевки, – Хургада и Шарм-эль-Шейх. Там расположены аэропорты и огромное количество отелей от 2* до 5*.

Для семейного отдыха с детьми, а также для тех, кого интересует бюджетный отпуск, рекомендуем выбрать Хургаду. Это самый первый египетский курорт, здесь пологий спуск в воду, в отличие от Шарма, где в основном входы в море осуществляются с понтона, а цены на отдых на порядок выше.

Шарм-эль-Шейх считается более молодежным курортом, отлично подходит для активного отдыха и дайвинга. Имеет несколько бухт, защищенных от ветров, поэтому здесь можно спокойно купаться и зимой.

Цены на туры в Египет

Преимущество отдыха в Египте зимой – хорошие цены (по местным меркам этот сезон считается холодным) и возможность найти горящий тур, сэкономив до 40-50% первоначальной стоимости. Самые низкие цены на отдых в Египте – в феврале, когда уже закончились новогодние праздники, но сезон ветров еще не закончился. Как правило, стартуют от 400 долларов за двоих (горящий тур на 7 ночей).

Восход солнца на пляже в Шарм-эль-Шейх, Египет Фото: Depositphotos

Цена на отдых в Египте зависит от ряда составляющих: количество ночей, сколько человек в туре, регион, звездность отеля, удаленность от моря, категория номера, дата постройки или реновации отеля, уровень сервиса, дополнительные услуги и т.д.

В среднем цена на пакетный тур на двоих (авиаперелет, трансфер в отель и обратно, проживание в 4- и 5-звездочной гостинице по системе "Все включено") стартует от 530 долларов. Если отель расположен на первой линии на престижном курорте – от 600 долларов.

Новый год в Египте: особенности

Какая же зима без Нового года, Рождества и долгожданных каникул! И конечно же, возможность отметить эти праздники как-то особенно, например, в экзотической стране – отличная идея.

Если вы выбрали Египет, имейте в виду: на новогодние праздники цены на отдых значительно выше. Кроме того, бронировать такие туры лучше заранее, а за новогодний гала-ужин или шоу-программу, скорее всего, придется доплатить отдельно.

Путешествия и отдых – это всегда перезагрузка и обновление! Но лучше позаботиться об этом заранее: найти подходящего туроператора, почитать отзывы, взвесить все "за" и "против" – и собирать чемоданы.

Ранее мы рассказывали, что в Египте анонсировали новые запреты для туристов: что изменится. Кроме этого, "Сегодня" писали, как в Египте вскрывали "проклятые" саркофаги.

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