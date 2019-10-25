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Локация из фильма "Джокер" стала популярной достопримечательностью

Позируя на лестнице, пользователи публикуют в Instagram фото с хештегом #jokerstairs

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Кадр из фильма "Джокер" Фото: instagram.com/cw_insider
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: instagram.com/cw_insider

Обычная лестница, расположенная в американском Бронксе, соединяющая авеню Шекспира и Андресона на 167-ой улице, становится одной из популярных достопримечательностей Нью-Йорка. Это произошло благодаря выходу фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. В одном из эпизодов главный герой танцует, спускаясь по лестнице под песню Rock and Roll Part 2 композитора Гарри Глитера, сообщает CNN.

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Комик Десус Ницца написал в своем Twitter: "Юридически, как жителю Бронкса, вам разрешено облагать налогом всех, кто посещает лестницу из "Джокера". Позируя на лестнице, пользователи публикуют в Instagram фото с хештегом #jokerstairs.

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У района не самая хорошая репутация, и потока туристов там никогда не наблюдалось. Местные жители активно пишут в соцсетях о том, что не стоит приезжать в Бронкс, если не хочешь, чтобы тебя ограбили. Тем не менее публикаций по геотегу Joker Stairs все равно много.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Отметим, что фильм "Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля. А многие кинокритики отмечают, что это крепкая заявка на премию "Оскар 2020".

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