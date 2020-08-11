Лоукостер easyJet может начать полеты в Украину уже этим летом

easyJet планирует осуществлять по 12 рейсов каждую неделю

Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet может начать полеты из Италии в Украину уже этим летом. Список маршрутов пока не указан, но уже известно, что авиакомпания сможет выполнять 12 еженедельных рейсов в Украину, сообщают Аvianews.

Лоукостер easyJet может начать полеты в Украину уже этим летом Фото: unsplash.com

Сейчас у easyJet есть разрешение совершать полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года, согласно официальной информации от авиационных властей Италии. Эти права были оформлены 23 июля.

Ранее авиакомпания никогда не летала в Украину. На постсоветском пространстве лоукостер работал только на российском рынке до 2016 года, но потом сотрудничество было прекращено.

Напомним, в июле итальянские авиационные власти полностью либерализировали рынок полетов между Украиной и Италией. После этого Ryanair и Wizz Air объявили об открытии 17 маршрутов между странами.

Ранее стало известно, что авиакомпания SkyUp решила продлить внутренние рейсы по Украине до конца октября. В то же время МАУ отменила 10 международных рейсов из Украины до конца августа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться