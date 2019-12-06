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Лучшие горнолыжные курорты Европы 2020: куда поехать зимой

"Сегодня" рассказывают о лучших местах для семейного путешествия в горы

Екатерина Данченко
Сегодня, 11:57
Горнолыжный курорт в Италии Фото: Miroslava on Unsplash
Горнолыжный курорт в Италии
Фото: Miroslava on Unsplash

Зима – удивительное время, когда особенно верится в чудеса. Это время школьных каникул, зимних отпусков и конечно же, поездок на горнолыжные курорты. Если вы любите зиму в лучших ее проявлениях – со снегом, глинтвейном, морозом и зачарованной зимней природой – значит, наверняка уже подбираете страну, куда бы отправиться за всем этим.

Горнолыжные курорты Европы недорого вполне можно найти, если заняться вопросом заранее и не бронировать места непосредственно на новогодние или рождественские даты.

На чем и сколько можно сэкономить в курортном Буковеле – смотрите видео:

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Относительно дешевые горнолыжные курорты располагаются по соседству с нами – это Польша и Словакия, да и цены там не намного выше, чем в наших родных Карпатах. А также Турция и Болгария (поскольку они пока еще не такие раскрученные, как, например, Альпы). Также популярные направления для горнолыжного туризма – Грузия, и конечно, Австрия и Италия.

Рассмотрим более подробно горнолыжные курорты Европы.

Горнолыжные курорты Австрии

Рейтинг престижных зимних курортов возглавляет Австрия. Здесь огромное количество трасс всех уровней сложности, около 70 горнолыжных регионов и более 800 курортов. Больше половины страны занимают Альпы, а сезон катаний здесь длится с конца ноября по май (а на некоторых курортах кататься можно круглый год).
Тут повсюду горнолыжные школы, современные подъемники, красивейшие пейзажи и более 200 км трасс в общей сложности. А еще почти в каждом отеле есть СПА-комплексы, бассейны, рестораны и бары.

Горы в Австрии
Горы в Австрии
Фото: Daniel Frank / Unsplash

Самые известные курорты расположены в районе Зальцбурга и Тироля. Зальцбург, кроме прочего, еще и родина Моцарта, а еще тут есть термальные источники и огромное количество архитектурных достопримечательностей. Поэтому горнолыжный отдых можно удачно совместить с экскурсионным. А в Тироле находится один из старейших горнолыжных курортов Австрии, St. Anton. В 1904 году тут уже соревновались в скоростных спусках лыжники со всего мира.

Горнолыжные курорты Словакии

Если хотите отдохнуть как в Австрии, но относительно недорого, выбирайте Словакию. Здесь почти 80% территории занимают горы, а горнолыжный сезон длится до начала марта. Страна отлично подойдет как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для опытных. Основные зоны катания, Высокие и Низкие Татры, являются еще и частью национального парка. Тут множество озер, пещер, водопадов, термальных источников и других природных достопримечательностей.

Горы Словакии
Горы Словакии
Фото: Michal Kmeť / Unsplash

Основные курорты – Штрбске Плесо на берегу озера с прекрасной инфраструктурой, Татранска Ломница с огромным количеством трасс на любой вкус. Смоковец – старейший курорт Словакии, который лучше подойдет новичкам, и Ясна – идеально подходящий для семейного отдыха. Кроме того, Словакия находится всего в 250 км от украинской границы, поэтому добраться до нее даже автобусом не составляет труда.

Горнолыжные курорты Грузии

Гостеприимная Грузия привлекает не только отличными условиями для горнолыжного спорта, но и демократичными ценами, особенным национальным колоритом, вкуснейшей местной кухней. Сезон длится вплоть до конца апреля.
Старейший регион для катаний – Бакуриани, хотя он активно обновляется и развивается инфраструктура быстрыми темпами. Здесь хорошо отдыхать семьей: есть условия как для лыжников, так и для сноубордистов, а также горки для катания на санках и других видов зимнего спорта.

Горы в Грузии
Горы в Грузии
Фото: Vruyr Martirosyan / Unsplash

Гудаури – более современный курорт, знаменитый трассами для фрирайда. А на курорте Местия можно совместить экстремальный отдых с созерцанием красивейших горных пейзажей.

Горнолыжные курорты Италии

Помимо того, что Италия – одна из самых романтичных стран Европы, тут еще и отличные горнолыжные трассы в горных районах. Что делает ее особенно популярной для горнолыжных поездок в зимний период (сезон в среднем длится до конца февраля)

Горы Италии
Горы Италии
Фото: Giacomo Berardi / Unsplash

Здесь находится самая высокая точка Европы – Монте Бьянко. Альпинисты облюбовали курорт Валле-д’Аоста, а за красивыми видами рекомендуем ехать в Валь-Гардена или Валь-ди-Фасса. Курорты оснащены современными подъемниками, трассами всех уровней сложности, а также к услугам гостей знаменитая итальянская кухня, термальные СПА и уютнейшие атмосферные итальянские деревушки. Любителям беговых лыж понравится в Кронплаце, а лучший в Италии фрирайдинг – на трассах Червинии.

Горнолыжные курорты Польши

Самый известный польский курорт – Закопане. Живописная природа, Татры, национальный гуральский колорит, относительно недорогое обслуживание – все это про него. Сезон длится вплоть до конца марта.

Горы в Польше
Горы в Польше
Фото: Wojciech Dąbek / Unsplash

Самый высокий горный массив, Каспровый Верх, находится почти на границей со Словакией и имеет альпийские рельефы. Также пользуются популярностью курорты Поляна Шимошкова, Носаль, Губалувка (находится прямо в центре курорта Закопане). Всего тут более 100 лыжных центров.

Горнолыжные курорты Болгарии

Несмотря на то, что у большинства Болгария ассоциируется скорее с летним отдыхом, горнолыжные курорты тут тоже есть и активно развиваются.

Горы в Болгарии
Горы в Болгарии
Фото: Rat Ski / Unsplash

Основные курорты серди них – это Банско (самый новый и современный курорт на юго-западе страны), считается лучшим горнолыжным курортом в восточной Европе. Но сам город можно назвать музеем под открытым небом благодаря огромному количеству старинной архитектуры и достопримечательностей.
Также популярностью пользуются Боровец (старейший курорт Болгарии), Пампорово, Витоша (отлично подходят для новичков).

Горнолыжные курорты Турции

Не пляжная Турция тоже существует, и это горы! Зима здесь обычно очень мягкая, но снежная, а горнолыжный сезон длится вплоть до апреля.

Самый известный горнолыжный курорт в Турции – Эрджиес. Это бывший действующий вулкан, которому особый шарм придает близость с Каппадокией – нетипичным регионом в центре Турции, где удивительные пейзажи и лучшие инстаграмные места. Трассы на Эрджиесе есть для всех категорий лыжников, инфраструктура хорошо развита, а сервис, как всегда, на высоте. Правда, "все включено" далеко не везде, более популярны отели с системой только завтраков или завтраков-ужинов. Также можно заняться альпинизмом и треккингом.

Горы Турции
Горы Турции
Фото: Kurtbekar Aydin / Unsplash

Среди других курортов обратите внимание на Паландокен, Улудаг, Сарыкамыш и Йылдыз – курорт и одноименная гора на севере провинции Сивас, где можно совместить лыжный туризм с отдыхом на термальных источниках.

Напомним, ранее мы писали о горнолыжных курортах Украины 2020: где покататься и отдохнуть с удовольствием. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, как можно провести незабываемые новогодние каникулы в Украине.

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Источник: Сегодня
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