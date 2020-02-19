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Лучшие места для отдыха на 8 Марта: советы от команды TripMyDream

Куда поехать на 8 Марта 2020 – красивые места в Европе

В этом году для празднования 8 Марта украинцы получают целых три дня, потому что Международный женский день выпадает на воскресенье. Так почему бы не взять еще несколько дней отпуска и не отправиться в романтическое путешествие со второй половинкой, вдохнув свежести весны где-нибудь на юге Европы? Куда поехать на 8 Марта и какие интересные места там посетить, Сегодня.Lifestyle спросили у команды сервиса выгодных путешествий TripMyDream. Вот, что они советуют.

Андрей Буренок, СЕО TripMyDream

В этом году 8 Марта я только вернусь со съемок на солнечном Кипре, поэтому буду отмечать этот праздник со своей женой, дочерьми, мамой, бабушками, тещей в Украине. Но, если бы я мог куда-нибудь поехать, я бы непременно отправился в какой-нибудь приятный город, где можно было бы просто гулять с семьей по паркам, съездить на обзорную экскурсию и просто приятно проводить время. Отличный вариант для такого времяпровождения – Вена . В прошлом году мы были там с семьей примерно в эти даты и жили неподалеку от Шенбрунна. Парк просто отличный, а ещё там находится старейший в Европе зоопарк – дети точно будут в восторге!

Вена Фото: Depositphotos

А вообще, считаю, что женщине нужно устраивать праздник каждый день, а не только 8 Марта, так что не ограничивайтесь этой датой и радуйте любимых чаще.

Куда поехать в марте, пляжный отдых

Ну, конечно, Индонезия и её остров Бали ! На этот остров мы с моей женой Юлией впервые поехали в наш медовый месяц 12 лет назад, и с тех пор бывали там уже около 10 раз. Это именно то волшебное место, которое вас и расслабит, и зарядит энергией, и даст ответы на все ваши вопросы. В марте на Бали заканчивается сезон дождей, а океан становится спокойнее по сравнению с зимними месяцами, потому это действительно хорошее время для поездки.

Менее отдаленных вариантов, где можно покупаться, к сожалению, не так уж много, но они есть. Один их них – израильский Эйлат . Температура воды в Красном море прогревается до летних +21-24º. Также можете съездить на Мертвое море – там водичка еще теплее и можно совместить поездку с оздоровительными процедурами. Я как-то уже рассказывал об этом в одном из своих видео на YouTube.

Евгения Сидорчук, главный редактор TripMyDream Media

Соглашусь с Андреем. Праздник женщине можно устраивать в любой день, без какой-либо привязки. Но, если уж говорить о том, куда стоило бы поехать, то беспроигрышным вариантом станет Европа. Выбирайте страну на ваш вкус и, желательно, поюжнее, ведь в центральной и северной все еще будет царить вполне зимняя погода. Так что рекомендую брать курс на юг Франции, Испании, Италии или на Кипр , и наблюдать, как пробуждается природа.

Конечно, хочется посоветовать Амстердам с его тюльпанами, мельницами и прогулками по каналам, но лучше немного потерпеть и отправиться туда во второй половине апреля – тогда вы наверняка застанете цветение тюльпановых полей в Кекенхофе. В этом году парк будет работать с 21 марта по 10 мая.

Куда поехать в марте на море

Мы c парнем только вернулись из Таиланда , поэтому смело могу рекомендовать эту страну! Тайское добродушие и гостеприимство точно завоюют место в вашем сердечке. Проведите несколько дней исследуя Бангкок: ищите спокойствие в храмах, прокатитесь на лодке по реке Чао Прайя и каналам, встретьте закат в руфтоп-баре, затем отправляйтесь на Каосан – пробовать экзотические фрукты и уличную еду. Дальше отправляйтесь на острова: мы были на Пангане и Самуи и остались в полном восторге. Панган идеален для молодежного отдыха и изобилует уединенными пляжами, Самуи показался чуть более туристическим, но от того не менее чудесным. К слову, именно в марте в Таиланде заканчивается высокий сезон, так что можете надеяться на приятные цены.

Таиланд Фото: Depositphotos

Если на море очень хочется, но времени в обрез и к 2-недельной поездке вы сейчас не готовы, выбирайте альтернативные варианты. В те же ОАЭ не обязательно ехать не неделю и дольше, можно найти готовые решения туров даже на 4-5 дней. Этого вполне хватит, чтобы погреться, отвлечься от рутины и не устать от лежания на пляже.

Павел Онысько, CTO

Думаю, прикольно было бы поехать в Стамбул . Это классный мультикультурный город, где можно найти все, что угодно, а еще долго гулять. Стамбул – это не лоукост-направление и авиабилеты туда обычно достаточно дорогие, поэтому их рекомендую бронировать заранее.

Куда поехать на 8 Марта Фото: Depositphotos

Одно из самых романтичных мест города – набережная района Ускюдар. В одном из местных ресторанов можно устроить романтический ужин с видом на закат или не менее романтический перекус. Здешние бутерброды со свежевыловленной рыбой – это просто нечто.

Альтернатива: Прошлым летом мне довелось побывать в Севилье . Город очень аутентичный, там много уличных музыкантов, красивейшая набережная, ну и, конечно, испанская кухня со всеми её гаспаччо и паэльей делает свое дело. Также, если ваша девушка фанатеет от "Игры престолов" – это идеальный вариант. Здесь находится место, где снимали эпизоды сериала, но учтите – вход туда платный и билеты лучше приобрести заранее, чтобы не стоять в 2-часовой очереди.

Март – отличное время для поездки туда, так как вы точно не будете изнывать от жары и сможете в комфортных условиях насладиться городом. Как плюс, скорее всего путешествие в Севилью у вас будет скомбинировано с посещением Барселоны или Мадрида.

Куда поехать на море в марте

Азорские острова Фото: Depositphotos

Азорские острова . Возможно это не очень экзотическое, но точно необычное направление. На островах вы увидите озера в кратерах вулканов, будете колесить на великах, рассматривая буйство зелени вокруг (не зря эти острова как раз зелеными и называют), а также сможете заняться серфингом. Круглый год температура здесь не опускается ниже +17º, но и не поднимается выше +20º.

Добраться туда можно за €20-30 из Порту, Лиссабона или Фару. Это потрясающе красивое место, куда при удачном комбинировании билетов можно добраться из Киева за сумму в пределах шести тысяч гривен.

Денис Пономаренко, data-scientist

Разве может быть на 8 Марта что-то более романтичное, чем уик-энд в Италии? Билеты в Милан несмотря на то, что осталось всего три недели, будут стоить от 112 долларов на одного туда-обратно или от 163 долларов с удобными стыковками в пределах дня. Прямые рейсы обойдутся немного дороже – около 350 долларов. В этот период в Милане можно застать окончание зимних распродаж в большинстве аутлетов и бутиков (в начале марта скидки достигают 70-80%), посетить Дом Джульетты в Вероне , прокатиться на гондоле по каналам Венеции и побывать на фестивале еды во Флоренции.

Барселона Фото: Depositphotos

А вот для прогулок в начале марта идеальный вариант, по моему мнению, – Барселона . Конечно, чтобы полностью насладиться городом не хватит ни уик-энда, ни даже недели, но можно выделить для себя самые интересные локации – Площади Каталонии и Испании, Ла Рамбла, Саграда Фамилия, парк Гуэль, набережную и пляж Барселонета. Билеты с пересадкой в Барселону можно найти за 200 долларов, а прямой рейс обойдется почти в 330 долларов.

Отдых на море в марте

В качестве оптимального варианта по длительности перелета, цене и условиям для пляжного отдыха стоит попробовать Катар . Государство активно развивается в сфере туризма, а Qatar Airways предлагает хорошие цены на перелет (около 400 долларов), да и погода там круглый год подходит для купания.

Доха, Катар Фото: Depositphotos

Стоит помнить, что на общественных пляжах в Дохе девушкам запрещено находиться в купальниках, но вы можете поселиться в одном из отелей с собственным пляжем и насладиться уровнем сервиса. Также можно арендовать авто или на такси добраться до какого-то из менее популярных среди туристов городов с хорошими пляжами – Месайид, Умм-Баб, Фувайрит или Духан. Благо, из Дохи до любого из них расстояние не превышает 100 километров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинскую достопримечательность признано самой романтической.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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