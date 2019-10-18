МАУ объявила скидку в 15 долларов на авиабилеты в Европу

Акция действует на период для путешествий с 1 ноября по 15 декабря 2019 года

МАУ продает дешевые авиабилеты в Европу Фото: Depositphotos

Авиакомпания МАУ дарит промо-код со скидкой 15 долларов на некоторые рейсы из Украины в Европу. Период для путешествий: 1 ноября – 15 декабря 2019 года. Акция действует до 30 октября, сообщает туристический Telegram-канал Veterdoit.

Специальное предложение действует на рейсах из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Черновцов в Рим, Милан, Мадрид, Венеции, Берлина, Франкфурта, Мюнхена, Дюссельдорфа, Праги, Риги, Стокгольма и Хельсинки.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Для применения скидки нужно ввести промокод SCMG83BF в соответствующее поле. Скидка 15 долларов применяется исключительно к тарифу. Специальное предложение действует на рейсы в обе стороны маршрута.

Промокод можно использовать в тарифном плане Economy Stantart и Economy Premium, включающие перевозку багажа до 23 кг и не распространяется на билеты эконом-класса без багажа – Economy Light, а также билеты бизнес-класса.

Ранее "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.