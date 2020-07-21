МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых популярных рейсах

Допустимые габариты и вес ручной клади уменьшены

В авиакомпании Международные авиалинии Украины уменьшили размеры и вес ручной клади на рейсах в некоторые страны из-за требования властей этих государств. Габариты уменьшены с привычных 55х40х20 см до 40х30х10 см, а вес – с 7 до 5 кг, сообщают в МАУ.

Ограничения уже действуют на регулярных и чартерных рейсах авиакомпании в Турцию и ОАЭ. Теперь ручная кладь пассажиров должна разместиться под впереди стоящим креслом. Это сделано в целях безопасности во время пандемии коронавируса – для уменьшения скопления людей в салоне во время посадки и высадки при использовании багажных полок для ручной клади.

МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых рейсах Фото: Depositphotos

Если ручная кладь пассажира превышает новые ограничения, но подходит по параметрам стандартных правил авиакомпании, ее можно бесплатно сдать в багаж на стойке регистрации и получить в аэропорту прилета на багажной карусели.

Кроме рейсов в Турцию и ОАЕ, ограничения будут введены на маршрутах в Италию и Азербайджан после планируемого на август перезапуска полетов в эти страны.

Также МАУ полностью отказалась от приема оплаты за товары и услуги на борту самолета наличными. Теперь расплатиться можно только банковскими картами. Свое решение авиакомпания объяснила тем, что наличные являются переносчикам вирусов и бактерий и могут угрожать здоровью пассажиров.



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