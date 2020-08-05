Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

МАУ отменила 10 международных рейсов из Украины до конца августа

Сегодня, 14:20

Авиакомпания была вынуждена отменить рейсы в Берлин, Прагу, Вену и 7 других городов

В связи с запретом Евросоюза на свободное пересечение границ для граждан Украины, в МАУ сократили полетную программу, сообщают в авиакомпании. К концу августа полностью отменили рейсы в Ларнаку, Франкфурт, Баку, Прагу, Вену, Кишинев, Берлин, Афины, Рим, и Барселону.

Подробнее о том, какие изменения маршрутов ждут пассажиров – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

МАУ отменила 10 международных рейсов из Украины до конца августа
МАУ отменила 10 международных рейсов из Украины до конца августа
Фото: Depositphotos

До конца августа МАУ планирует осуществлять 16 международных рейсов: 14 из Киева и два из Одессы (в Стамбул и Тель-Авив). Рейсы из Киева будут выполняться в Амстердам, Лондон, Париж, Торонто, Ниццу, Дубай, Стамбул, Тель-Авив, Милан, Неаполь, Мюнхен, Ереван, Мадрид, Каир.

В августе авиакомпания будет выполнять три внутренних рейса: во Львов, Одессу и Херсон.

  • Полететь из Киева во Львов можно будет 21-го и 28 августа, а из Львова в Киев 24-го и 30 августа.
  • Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение каждой недели.
  • В Херсон можно будет полететь по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу.

Также будет изменена частота рейсов на следующих маршрутах:

  • Киев – Лондон – Киев – из-за нестабильного спроса на маршруте решили оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа;
  • Киев – Ницца – Киев – оборотные рейсы каждую субботу;
  • Киев – Торонто – Киев – планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев соответственно 2, 16 и 30 августа;
  • Киев – Милан – Киев – оборотные рейсы еженедельно;
  • Киев – Неаполь – Киев – оборотные рейсы каждую субботу;
  • Киев – Дубай – Киев – по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа, и рейсами по четвергам в период 13-27 августа 2020;
  • Киев – Стамбул – Киев – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, с дополнительной частотой 5 августа, и дополнительно по пятницам в период 07-28 августа 2020;
  • Киев – Тель-Авив – Киев – каждый четверг, субботу и воскресенье, и с дополнительной частотой 31 августа;
  • Киев – Мадрид – Киев – каждую пятницу в период 07-28 августа 2020, и с дополнительной частотой 31 августа.

Все остальные маршруты остались без изменений.

Ранее стало известно, что МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых популярных рейсах. Также узнайте, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Главные travel-новости за неделю: что изменится для украинских туристов Путешествие с детьми: личный опыт Джамалы Поехали на море в Хорватию: где покупаться на Адриатическом побережье Как научиться делать отличные фото в путешествии: лайфхаки от известного фотографа ТОП-5 лучших морских курортов Болгарии: особенности и цены
полеты путешествия МАУ
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Таємниця першої літери імені: як вона впливає на характер жінки
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой
Киркоров в пух и прах разругался с Пугачевой

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

Сегодня, 11:24Events

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

Сегодня, 05:55Fun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

Вчера, 16:06Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

Вчера, 12:53Психология

Почему важно научиться выстраивать личные границы: ответ психолога

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

3 августаFun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

3 августаШоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

3 августаEvents

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

3 августаFun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

3 августаШоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

3 августаПсихология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

3 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Полезные и вкусные рецепты: как приготовить сырные палочки
Полезные и вкусные рецепты: как приготовить сырные палочки
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять