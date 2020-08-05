МАУ отменила 10 международных рейсов из Украины до конца августа

Авиакомпания была вынуждена отменить рейсы в Берлин, Прагу, Вену и 7 других городов

В связи с запретом Евросоюза на свободное пересечение границ для граждан Украины, в МАУ сократили полетную программу, сообщают в авиакомпании. К концу августа полностью отменили рейсы в Ларнаку, Франкфурт, Баку, Прагу, Вену, Кишинев, Берлин, Афины, Рим, и Барселону.

Подробнее о том, какие изменения маршрутов ждут пассажиров – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

МАУ отменила 10 международных рейсов из Украины до конца августа Фото: Depositphotos

До конца августа МАУ планирует осуществлять 16 международных рейсов: 14 из Киева и два из Одессы (в Стамбул и Тель-Авив). Рейсы из Киева будут выполняться в Амстердам, Лондон, Париж, Торонто, Ниццу, Дубай, Стамбул, Тель-Авив, Милан, Неаполь, Мюнхен, Ереван, Мадрид, Каир.

В августе авиакомпания будет выполнять три внутренних рейса: во Львов, Одессу и Херсон.

Полететь из Киева во Львов можно будет 21-го и 28 августа, а из Львова в Киев 24-го и 30 августа.

Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение каждой недели.

В Херсон можно будет полететь по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу.

Также будет изменена частота рейсов на следующих маршрутах:

Киев – Лондон – Киев – из-за нестабильного спроса на маршруте решили оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа;

Киев – Ницца – Киев – оборотные рейсы каждую субботу;

Киев – Торонто – Киев – планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев соответственно 2, 16 и 30 августа;

Киев – Милан – Киев – оборотные рейсы еженедельно;

Киев – Неаполь – Киев – оборотные рейсы каждую субботу;

Киев – Дубай – Киев – по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа, и рейсами по четвергам в период 13-27 августа 2020;

Киев – Стамбул – Киев – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, с дополнительной частотой 5 августа, и дополнительно по пятницам в период 07-28 августа 2020;

Киев – Тель-Авив – Киев – каждый четверг, субботу и воскресенье, и с дополнительной частотой 31 августа;

Киев – Мадрид – Киев – каждую пятницу в период 07-28 августа 2020, и с дополнительной частотой 31 августа.

Все остальные маршруты остались без изменений.

Ранее стало известно, что МАУ ограничила провоз ручной клади на некоторых популярных рейсах. Также узнайте, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года.

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