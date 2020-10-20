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Место съемок "Властелина колец" вновь открылось для посетителей спустя 11 лет (фото)

Сегодня, 14:11

Теперь волшебную местность в Новой Зеландии можно увидеть на сафари

Потрясающие озера и долины Новой Зеландии появлялись в кино так часто, что сами стали "звездами". Сейчас, впервые за 11 лет, для туристов открылась местность, где снимали ключевые сцены кинотрилогии "Властелин колец". Об этом сообщили Lonely Planet.

Последние 11 лет парк Deer Park Heights работал как оленеводческая ферма. Это продолжится и сейчас, но посетители также смогут отправиться на сафари по живописным местам и увидеть оленей, миниатюрных лошадей и альпак.

Места съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии
Места съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии
Фото: Lonely Planet

Также гости смогут увидеть ланей, коз, лам, ослов и свиней кун-кун. Туристы могут проехать по пятикилометровой дороге, где есть места для пикника. В 20 минутах ходьбы от нее открывается панорамный вид на озеро Уакатипу и горный хребет Ремаркаблс.

Поклонники кино узнают в них места из крупных голливудских фильмов, таких как "Властелин колец", "Росомаха" и "Пит и его дракон".

Там также находится интерактивная онлайн-карта, которая помогает людям ориентироваться в местах съемок фильмов и рассказывает интересные факты о них.

Места съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии
Места съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии
Фото: deerparkheights

Владелец Майк Ми хотел снова сделать этот район доступным для посетителей, чтобы они могли оценить его уникальную красоту. "Это такое замечательное место, и мне жаль не рассказывать о нем", – говорит мужчина.

Ферма впервые открылась в 1966 году, и сейчас имеет площадь 800 гектаров и один из лучших видов в Новой Зеландии.

Места съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии
Места съемок "Властелина колец" в Новой Зеландии
Фото: deerparkheights

Deer Park Heights планирует работать семь дней в неделю в светлое время суток. Стоимость бронирования автомобиля для сафари составляет 55 долларов США.

Предварительное бронирование должно производиться через официальный сайт. Въезд на собственных авто запрещен.

Напомним, ранее в Новой Зеландии разрешили продолжить съемки сериала "Властелин колец". Также любителям кино может быть интересно увидеть, как выглядит отель-общежитие Гриффиндора.

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