Миллионер ищет напарника для отдыха с зарплатой 52 тысячи долларов

Соискатель должен разбираться в компьютерах и в ведении соцсетей

Открыта вакансия путешественника с зарплатой 52 тысячи долларов в год Фото: Pixabay

Миллионер-путешественник из Сиднея открыл вакансию помощника, которому будет платить оклад от 52 тысяч долларов. 26-летний Мэтью Лепре владеет четырьмя онлайн-магазинам и ведет семинары в разных странах о том, как разбогатеть. В месяц австралиец зарабатывает 120 тысяч долларов. По словам Лепре, путешествия во время работы позволили ему жить идеальной жизнью, и он хочет дать кому-нибудь такую же возможность, сообщает Daily Mail.

Недавно Лепре открыл вакансию личного помощника. Он будет помогать австралийцу в ведении бизнеса и путешествовать вместе с миллионером. Соискатель должен разбираться в компьютерах и в ведении соцсетей. Также ему необходимо быть организованным, амбициозным и веселым. Лепре предлагает оклад от 52 тысяч долларов в год плюс покрывает все расходы на медстраховку, путевые расходы и проживание.

Ранее мы сообщали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "Директор приключений" с зарплатой 10 000 долларов в месяц. Среди "должностных обязанностей" – останавливаться в гостиницах и жить в Канкуне с марта по август 2018 году с покрытием всех расходов. Также мы писали, что в России ищут испытателя дивана.

Смотрите видео: когда и куда путешествовать в Украине

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram