Многие об этом мечтали: авиалинии запустили революционную услугу

Подобная функция должна стать обязательной для всех авиакомпаний, пишут в сети

Japan Airlines предупреждает, какие места в самолете заняты детьми Фото: twitter.com/dequinix

Авиакомпания Japan Airlines на своем официальном сайте добавила функцию, которая помогает пассажирам избежать детского плача во время полета. Теперь, покупая авиабилеты онлайн, пассажир видит на схеме, какие места будут заняты родителями с детьми до двух лет.

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Представители авиакомпании добавили, что система не является идеальной и будет показывать те места с детьми, которые выкупили через их сайт.

Скриншот: twitter.com/jal_official_jp

Если же билет забронировали через третью сторону или произошло изменение самолета в последнюю минуту, такие данные отображаться не будут.

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"Спасибо, @JAL_Official_jp, за то, что предупредили меня о том, где именно дети планируют кричать во время 13-часового перелета, – пишет в Twitter бизнесмен Рахат Ахмед. – Эта функция действительно должна стать обязательной для всех авиакомпаний".

Тем не менее, другие юзеры раскритиковали путешественника за нетерпимость по отношению к маленьким попутчикам. "Все мы были детьми. Нужно учиться толерантности, иначе в скором времени нам понадобится специальная карта с местами для тех, кто громко дышит, пускает слюни, выпивает", – отреагировал на новость один из пользователей сети.

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