Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Многие об этом мечтали: авиалинии запустили революционную услугу

Подобная функция должна стать обязательной для всех авиакомпаний, пишут в сети

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:37
Japan Airlines предупреждает, какие места в самолете заняты детьми Фото: twitter.com/dequinix
Japan Airlines предупреждает, какие места в самолете заняты детьми
Фото: twitter.com/dequinix

Авиакомпания Japan Airlines на своем официальном сайте добавила функцию, которая помогает пассажирам избежать детского плача во время полета. Теперь, покупая авиабилеты онлайн, пассажир видит на схеме, какие места будут заняты родителями с детьми до двух лет.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Представители авиакомпании добавили, что система не является идеальной и будет показывать те места с детьми, которые выкупили через их сайт.

Скриншот: twitter.com/jal_official_jp

Если же билет забронировали через третью сторону или произошло изменение самолета в последнюю минуту, такие данные отображаться не будут.

Читайте также:
В какой день недели авиабилеты самые дешевые и как их покупать

"Спасибо, @JAL_Official_jp, за то, что предупредили меня о том, где именно дети планируют кричать во время 13-часового перелета, – пишет в Twitter бизнесмен Рахат Ахмед. – Эта функция действительно должна стать обязательной для всех авиакомпаний".

Тем не менее, другие юзеры раскритиковали путешественника за нетерпимость по отношению к маленьким попутчикам. "Все мы были детьми. Нужно учиться толерантности, иначе в скором времени нам понадобится специальная карта с местами для тех, кто громко дышит, пускает слюни, выпивает", – отреагировал на новость один из пользователей сети.

Ранее "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В какой день недели авиабилеты самые дешевые и как их покупать От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу Укачивает в самолете: что делать и как бороться Как сэкономить на авиабилетах до 50%: лучшие советы
туризм видео самолет путешествия правила перелеты авиалинии
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Очаровательная подруга защитника Зари Евгения Чеберка. Фото
Дети Кристины Орбакайте: как их воспитывает знаменитая мама
Дети Кристины Орбакайте: как их воспитывает знаменитая мама
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов

Популярные статьи

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряFun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Новости партнеров

Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
Велосипедистка дня: бухгалтер-любитель шоссе Тунг Пан
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов