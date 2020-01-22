На одну ночь: "дом Джульетты" открыл дверь для всех влюбленных, фото

Airbnb предлагает туристам провести День святого Валентина в итальянской Вероне

"Дом Джульетты" в итальянской Вероне Фото: Airbnb

Сервис бронирования жилья Airbnb предлагает туристам на День святого Валентина бесплатно переночевать в "доме Джульетты" (средневековый отель Casa di Giulietta в итальянской Вероне). Для этого нужно описать свою историю любви.

Пара победителей будет первой, кто остановится в "доме Джульетты" из экранизации режиссера Франко Дзефирелли. В план "ночевки" входит ужин при свечах от шеф-повара, прогулка по Вероне и профессиональная фотосессия. Кроме этого, возлюбленные смогут ответить на письма, которые ежегодно присылают фанаты легендарного произведения Шекспира, сообщает издание The Sun.

"Дом Джульетты" в итальянской Вероне Фото: Airbnb "Дом Джульетты" в итальянской Вероне Фото: Airbnb "Дом Джульетты" в итальянской Вероне Фото: Airbnb "Дом Джульетты" в итальянской Вероне Фото: Airbnb "Дом Джульетты" в итальянской Вероне Фото: Airbnb 1/5

Стоит отметить, что этот дом не являлся явным источником вдохновения для Шекспира, однако конструктивные особенности особняка похожи те, которые драматург описал в пьесе. К тому же, в спальне Casa di Giulietta, украшенной хрусталем и цветами, стоит кровать Letto di Giulietta, которую показали в фильме "Ромео Джульетта" 1960-го года.

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Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подготовить текст на английском языке и отправить его представителям сервиса до 2 февраля 23:59. Победителем сможет стать только одна пара.

"Дом Джульетты" представляет собой дворик с балконом, где, по легенде, Ромео признался Джульетте в любви. Каждый день туда приезжают сотни туристов из разных уголков мира.

Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк Верона, Италия Фото: Владимир Грисюк 1/8

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