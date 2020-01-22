Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На одну ночь: "дом Джульетты" открыл дверь для всех влюбленных, фото

Airbnb предлагает туристам провести День святого Валентина в итальянской Вероне

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:57
"Дом Джульетты" в итальянской Вероне
"Дом Джульетты" в итальянской Вероне
Фото: Airbnb

Сервис бронирования жилья Airbnb предлагает туристам на День святого Валентина бесплатно переночевать в "доме Джульетты" (средневековый отель Casa di Giulietta в итальянской Вероне). Для этого нужно описать свою историю любви.

Пара победителей будет первой, кто остановится в "доме Джульетты" из экранизации режиссера Франко Дзефирелли. В план "ночевки" входит ужин при свечах от шеф-повара, прогулка по Вероне и профессиональная фотосессия. Кроме этого, возлюбленные смогут ответить на письма, которые ежегодно присылают фанаты легендарного произведения Шекспира, сообщает издание The Sun.

"Дом Джульетты" в итальянской Вероне
Фото: Airbnb
"Дом Джульетты" в итальянской Вероне
Фото: Airbnb
"Дом Джульетты" в итальянской Вероне
Фото: Airbnb
"Дом Джульетты" в итальянской Вероне
Фото: Airbnb
"Дом Джульетты" в итальянской Вероне
Фото: Airbnb
1/5

Стоит отметить, что этот дом не являлся явным источником вдохновения для Шекспира, однако конструктивные особенности особняка похожи те, которые драматург описал в пьесе. К тому же, в спальне Casa di Giulietta, украшенной хрусталем и цветами, стоит кровать Letto di Giulietta, которую показали в фильме "Ромео Джульетта" 1960-го года.

Смотрите видео: как зарабатывают на Дне Святого Валентина

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подготовить текст на английском языке и отправить его представителям сервиса до 2 февраля 23:59. Победителем сможет стать только одна пара.

"Дом Джульетты" представляет собой дворик с балконом, где, по легенде, Ромео признался Джульетте в любви. Каждый день туда приезжают сотни туристов из разных уголков мира.

Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
Верона, Италия
Фото: Владимир Грисюк
1/8

Ранее "Сегодня" писали, куда поехать на 14 февраля: лучшие места Украины и Европы. Если же у вас нет пары, то ранее мы рассказывали о лучших странах мира для путешествий в одиночку.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать на 14 февраля: лучшие места Украины и Европы Что подарить на День святого Валентина: ТОП-12 подарков на 14 февраля Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей
туризм фото видео Италия путешествия День святого Валентина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Ачма из лаваша - быстро, вкусно и сытно
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:25Шоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

Сегодня, 12:17Events

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 16:21Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:40Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:06Fun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

Вчера, 07:18Travel

Украинский spa-курорт признан одним из лучших в Восточной Европе

20 январяШоу-бизнес

В парике: Алла Мазур показала последствия химиотерапии

20 январяСтиль

Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен

20 январяШоу-бизнес

"Буду скучать до конца моих дней": подруга Ольги Фреймут трагично погибла в ДТП

20 январяFun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

20 январяFun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

20 январяTravel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

20 январяFun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

20 январяТехно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

20 январяFun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Ароматная и сочная запеканка под нежным соусом и сыром
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Семена льна: почему их обязан есть каждый?
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х