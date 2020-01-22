На одну ночь: "дом Джульетты" открыл дверь для всех влюбленных, фото
Airbnb предлагает туристам провести День святого Валентина в итальянской Вероне
Сервис бронирования жилья Airbnb предлагает туристам на День святого Валентина бесплатно переночевать в "доме Джульетты" (средневековый отель Casa di Giulietta в итальянской Вероне). Для этого нужно описать свою историю любви.
Пара победителей будет первой, кто остановится в "доме Джульетты" из экранизации режиссера Франко Дзефирелли. В план "ночевки" входит ужин при свечах от шеф-повара, прогулка по Вероне и профессиональная фотосессия. Кроме этого, возлюбленные смогут ответить на письма, которые ежегодно присылают фанаты легендарного произведения Шекспира, сообщает издание The Sun.
Стоит отметить, что этот дом не являлся явным источником вдохновения для Шекспира, однако конструктивные особенности особняка похожи те, которые драматург описал в пьесе. К тому же, в спальне Casa di Giulietta, украшенной хрусталем и цветами, стоит кровать Letto di Giulietta, которую показали в фильме "Ромео Джульетта" 1960-го года.
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Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подготовить текст на английском языке и отправить его представителям сервиса до 2 февраля 23:59. Победителем сможет стать только одна пара.
"Дом Джульетты" представляет собой дворик с балконом, где, по легенде, Ромео признался Джульетте в любви. Каждый день туда приезжают сотни туристов из разных уголков мира.
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