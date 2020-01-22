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На самых популярных курортах появится новая отельная сеть

На самых популярных курортах появится новая отельная сеть

Coral Travel, который является частью международного OTI Holding, сообщил о кардинальном расширении гостиничной сети. Об этом было было объявлено на презентации "OTI Hotels & Resorts International: Evolution 2020", которая состоялась 17 января в отеле Hilton в Киеве

"Благодаря развитию новых технологий, туристу стало легче находить более дешевые туры. Это позволяет ему сэкономить, но в итоге далеко не всегда он получает отель, качество которого совпадает с ожиданиями. Чтобы иметь возможность предоставлять потребителю гостиницы с наилучшим соотношением цены и качества, в Холдинге было принято решение развивать собственный гостиничный бизнес, используя опыт, технологии, команду и финансирование, которые у нас есть", — сказала Татьяна Прокопенко, директор Coral Travel

В собственности OTI Holding уже есть гостиницы: в Турции – Xanadu Resort Hotel в Белеке, Otium Hotel Life в Кемере, Otium Hotel Seven Seas и Otium Eco Club в Сиде, также он управляет отелем Amphoras Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В расширяющуюся сеть OTI Hotels and Resorts войдут гостиницы разного уровня, которые будут работать под брендами с разным позиционированием – новый бренд Seven Seas Resort & Hotels и хорошо уже зарекомендовавшие себя на украинском рынке бренды Otium Hotels и Xanadu Resort.

Seven Seas Resorts & Hotels – это хорошие гостиницы 5* с большой территорией. В сезоне 2020 в бренде будет представлено 3 турецких отеля: Seven Seas Hotel Life (ex. Otium Hotel Life), Seven Seas Hotel Blue (ex. Otium Hotel Seven Seas), а также Seven Seas Sealight Elite в Кушадасах.

Отели, которые будут работать под брендом Otium Hotels, предложат качественный, но более бюджетный отдых для различных категорий туристов.

В него войдет несколько категорий гостиниц:

Otium Inn Hotels – экономичные отели категории 4 *

Otium Park Hotels – отели 4 * более высокого уровня и экономичные отели категории 5 *

Otium Hotels – стандартные отели категории 5 *

Otium Family Hotels – стандартные отели категории 5 * для семейного отдыха, с номерами большей площади, большой территорией и наличием концепции Sun Family Club

Otium Senses Hotels – отели 5 * для отдыхающих без детей

Otium Style Hotels – стильные фешенебельные отели категории 5 *

Otium Boutique Hotels – отели высокого уровня с местным колоритом, расположенные в исторических или современных зданиях

Необходимо также отметить, что в этом году туроператор Coral Travel дополнительно добавил в свой пакет предложений для туристов 160 популярных на рынке отелей, а количество эксклюзивных отелей по 4 самым популярным направлениям (Турция, Египет, Испания, Греция) выросло на 53.

Coral Travel предлагает украинским семьям концепцию идеальной семейной поездки – Sun Family Club – это когда родители отдыхают на курорте, а дети в это время играют и развиваются.

Розничная сеть туроператора состоит из 350 офисов "Турагентство Coral Travel" и "Турагентство Coral Elite Service" в 90 городах Украины.

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