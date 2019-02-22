Навсегда закрыт? Что происходит на самом популярном курорте Египта
Шарм-эль-Шейх ограждают бетонным забором
Власти Египта начали работу над строительством бетонного барьера вокруг синайского курорта Шарм-эль-Шейх, чтобы обезопасить приезжих на отдых гостей города. Местные чиновники борются за привлечение туристов, число которых значительно уменьшилось из-за крушения в результате теракта российского пассажирского самолета в 2015 году.
Судя по видео, опубликованном в сообществе Sharm el Sheikh Broadcasting Corporation в Facebook, строительство "стены" уже началось. Хотя губернатор Южного Синая Халед Фуда всячески отрицает факт строительства барьера с колючей проволокой, высота которого должна достичь шести метров, а длина – 37 км.
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"У нас нет стены. Мы делаем это на будущее, – заявляет губернатор Фуда изданию The Guardian. – Проект поможет Шарм-эль-Шейху компенсировать потерянные доходы от туризма". По словам чиновника, забор будет украшен "четырьмя очень красивыми дверями".
"Для нас, жителей, это смешно, – комментирует происходящее местный житель. – Красота закрыта забором. Шарм-эль-Шейх известен своими горами и пустыней – это уничтожит вид. Этот барьер безопасности просто будет раздражать людей больше и не остановит терроризм. Это шутка. Любой турист, выезжающий из города, будет обеспокоен тем, что он не небезопасен – это повлияет на туризм".
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