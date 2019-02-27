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Найден прототип стены из "Игры престолов"

Экскурсия "на стену" обойдется примерно в 40 долларов

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:12
Туристы нашли "прототип" легендарной стены из "Игры престолов" Фото: instagram.com/stabsomething
Туристы нашли "прототип" легендарной стены из "Игры престолов"
Фото: instagram.com/stabsomething

"Крыша Японии" – это одна из достопримечательностей японского острова Хонсю, что находится к северу от Токио (Япония). Это горный экскурсионный маршрут, соединяющий префектуры Тояма и Нагано. На одном из отрезков пути дорогу обрамляют "стены" из снега, высота которых достигает 15-20 метров, пишет JW Web Magazine.

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Туристы говорят, что вид "Крыши Японии" напоминает легендарною стену из сериала "Игра престолов". 
 

INSTAGRAM (@wanderlustraveloveat)

INSTAGRAM (@giselaswastika)

INSTAGRAM (@stabsomething)

А вот как выглядит стена в сериале:

Кадр: Game of Thrones

В сезон, когда маршрут открыт для туристов (примерно с апреля до середины июня), посмотреть на снежные стены ежедневно приезжает до пяти тысяч человек. При этом попасть на маршрут можно только на специальном автобусе, и такая экскурсия обойдется примерно в 40 долларов (около одной тысячи гривен).

Это уже не впервые путешественники "находят стену из "Игры престолов". Ранее в Instagram появилось фото из Якутии (Россия), на котором изображена огромная заснеженная гора,  визуально напоминающая масштабное оборонительное сооружение, защищающее Семь Королевств от одичалых и белых ходоков.

Напомним, на канале HBO "Игра престолов" выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, его последний эпизод по просмотрам установил рекорд. Премьера финального восьмого сезона "Игры престолов" состоится в апреле 2019 года. 

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Источник: Сегодня
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