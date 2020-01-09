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Назван лучший город мира в 2020 году

Эксперты рейтинга учитывали ряд статистических показателей

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:34
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
Фото: Depositphotos

Лучшим городом мира с населением больше одного миллиона жителей стала столица Великобритании – Лондон. Об этом свидетельствует рейтинг "Лучшие города мира 2020", составленный экспертами Resonance Consultancy. Список опубликован на сайте компании.

Лондон
Лондон
Фото: Benjamin Davies / Unsplash

В рамках соответствующего исследования учитывались оценки местных жителей и гостей города, а также статистические показатели, среди которых: обеспеченность образовательными учреждениями, ресторанами и магазинами, наличие инфраструктуры и достопримечательностей, уровень безопасности, доходов граждан, популярность города в социальных сетях, климат.

Смотрите видео: Винница стала самым комфортным городом в Украине

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По итогам исследования рейтинг лучших для жизни мегаполисов мира возглавил Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Париж и Токио.

Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
Фото: Depositphotos

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий. Кроме этого, мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев.

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Источник: Сегодня
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