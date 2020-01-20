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Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

Рейтинг Annual Global Retirement Index составляют ежегодно

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:48
Лиссабон, Португалия
Лиссабон, Португалия
Фото: Depositphotos

Португалия возглавила рейтинг лучших стран мира для пенсионеров Annual Global Retirement Index 2020, который составил журнал International Living. Авторы списка отметили, что в Португалии высокий уровень жизни при доступных ценах, качественное медицинское обслуживание, мягкий климат, а также дружелюбные местные жители.

Португалия – лучшая в мире страна для жизни на пенсии
Португалия – лучшая в мире страна для жизни на пенсии
Фото: Depositphotos

Этот рейтинг составляют ежегодно на базе таких критериев, как простота получения визы и вида на жительство, доступность и качество медицинских услуг, льготы для пенсионеров, цены на жилье, стоимость продуктов, климат, простота адаптации, развлечения, возможности для малого бизнеса.

Смотрите видео: Винница стала самым комфортным городом в Украине

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В ТОП-10 стран для жизни на пенсии также вошли Панама, Коста-Рика, Мексика, Колумбия, Эквадор, Малайзия, Испания, Франция и Вьетнам. Всего эксперты Annual Global Retirement Index 2020 рассматривали 24 страны. Семь из них – члены Евросоюза: Португалия, Испания, Франция, Мальта, Ирландия, Италия и Хорватия.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий. Кроме этого, мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев.

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Источник: Сегодня
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