Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии
Рейтинг Annual Global Retirement Index составляют ежегодно
Португалия возглавила рейтинг лучших стран мира для пенсионеров Annual Global Retirement Index 2020, который составил журнал International Living. Авторы списка отметили, что в Португалии высокий уровень жизни при доступных ценах, качественное медицинское обслуживание, мягкий климат, а также дружелюбные местные жители.
Этот рейтинг составляют ежегодно на базе таких критериев, как простота получения визы и вида на жительство, доступность и качество медицинских услуг, льготы для пенсионеров, цены на жилье, стоимость продуктов, климат, простота адаптации, развлечения, возможности для малого бизнеса.
Смотрите видео: Винница стала самым комфортным городом в Украине
В ТОП-10 стран для жизни на пенсии также вошли Панама, Коста-Рика, Мексика, Колумбия, Эквадор, Малайзия, Испания, Франция и Вьетнам. Всего эксперты Annual Global Retirement Index 2020 рассматривали 24 страны. Семь из них – члены Евросоюза: Португалия, Испания, Франция, Мальта, Ирландия, Италия и Хорватия.
Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий. Кроме этого, мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.