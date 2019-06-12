Названо имя ведущего нового тревел-шоу "Родичі в турне"

Ведущим нового реалити-шоу телеканала "Украина" "Родичі в турне" станет Григорий Герман

Обїявлен ведущий нового тревел-шоу "Родичі в турне" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже в конце июля на телеканале "Украина" стартует тревел-шоу "Родичі в турне". В новом реалити две команды из двух родственников разных поколений будут сражаться за приз размером 50 тысяч гривен, который они смогут потратить на свою мечту. Проект познакомит телезрителей с новой невиданной Украиной и продемонстрирует пути решения вечной проблемы – конфликта поколений.

Смотрите анонс тревел-шоу "Родственники в турне" с Григорием Германом:

Учитывая формат и тонкости темы, продюсеры недолго задумывались, кто станет ведущим развлекательного шоу. После успешного завершения второго сезона "Свекруха чи невістка", выбор был очевиден – предложение поступило Григорию Герману.

"В нашем шоу участвуют две семьи, которые в экстремальных условиях непростых испытаний будут находить общий язык и мосты взаимодействия. Более того, так как это тревел-шоу, мы будем путешествовать по Украине, открывая украинцам собственную родину с неожиданных, очень привлекательных сторон. В каждом из городов, во время испытаний, участники будут решать маленькие социальные проблемы: убрать мусор, посадить цветы, обустроить площадку у детской больницы и т.д.", – раскрывает секреты ведущий Григорий Герман.

Телеканал "Украина" запускает новое тревел-шоу Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Участники откроют новую туристическую Украину. Зрители узнают, как разводят и выращивают улиток в Ровно и буйволов на Закарпатье, увидят полноводный водопад и самое большое озеро в Карпатах, а также узнают, где в Украине найти сыр, который может соревноваться со швейцарским по вкусу. Но главной целью команд остается социальная мечта, на реализацию которой необходим главный приз.

"По условиям нашего шоу герои зарабатывают деньги не на холодильник или ремонт квартиры, а на мечту. И мечты наших героев настолько чисты, светлы, альтруистичны, что вы будете поражены. Я был очень приятно удивлен, например", – рассказал Григорий Герман.

Проект "Родичі в турне" реализуется телеканалом "Украина" и продакшеном Film.ua при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Проведение этого проекта стало возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью канала "Украина" и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

Напомним, ранее мы писали, телеканал "Украина" начинает совместное кинопроизводство с Латвией.

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