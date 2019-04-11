Названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году
Составлен рейтинг ТОП-10 самых переоцененных городов ЕС
Появился рейтинг городов Европы, которые чаще всего разочаровывают туристов. В первую тройку вошла столица Франции Париж (29% опрошенных респондентов), а также Берлин – 15% и Барселона – 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner.
Также в десятку самых переоцененных городов Европы вошли Рим, Брюгге, Прага, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон.
ТОП-10 самых переоцененных городов Европы в 2019 году
- Париж, Франция;
- Берлин, Германия;
- Рим, Италия;
- Брюгге, Бельгия;
- Прага, Чехия;
- Амстердам, Нидерланды;
- Лиссабон, Португалия;
- Будапешт, Венгрия;
- Лондон, Великобритания.
Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Кроме этого, "Сегодня" писали, куда поехать в путешествие на майские праздники.
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Источник: Сегодня