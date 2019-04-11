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Названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году

Составлен рейтинг ТОП-10 самых переоцененных городов ЕС

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:18
Париж стал самым переоцененным туристами городом Европы
Париж стал самым переоцененным туристами городом Европы
Фото: Depositphotos

Появился рейтинг городов Европы, которые чаще всего разочаровывают туристов. В первую тройку вошла столица Франции Париж (29% опрошенных респондентов), а также Берлин – 15% и Барселона – 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner.

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Также в десятку самых переоцененных городов Европы вошли Рим, Брюгге, Прага, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон.

ТОП-10 самых переоцененных городов Европы в 2019 году

  • Париж, Франция;
  • Берлин, Германия;
  • Рим, Италия;
  • Брюгге, Бельгия;
  • Прага, Чехия;
  • Амстердам, Нидерланды;
  • Лиссабон, Португалия;
  • Будапешт, Венгрия;
  • Лондон, Великобритания.

Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Кроме этого, "Сегодня" писали, куда поехать в путешествие на майские праздники.

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Источник: Сегодня
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