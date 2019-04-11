Названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году

Составлен рейтинг ТОП-10 самых переоцененных городов ЕС

Париж стал самым переоцененным туристами городом Европы Фото: Depositphotos

Появился рейтинг городов Европы, которые чаще всего разочаровывают туристов. В первую тройку вошла столица Франции Париж (29% опрошенных респондентов), а также Берлин – 15% и Барселона – 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner.

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Также в десятку самых переоцененных городов Европы вошли Рим, Брюгге, Прага, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон.

ТОП-10 самых переоцененных городов Европы в 2019 году

Париж, Франция;

Берлин, Германия;

Рим, Италия;

Брюгге, Бельгия;

Прага, Чехия;

Амстердам, Нидерланды;

Лиссабон, Португалия;

Будапешт, Венгрия;

Лондон, Великобритания.

Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Кроме этого, "Сегодня" писали, куда поехать в путешествие на майские праздники.

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