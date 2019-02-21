Названы лучшие способы, как сэкономить на жилье в путешествии
Эти советы помогут вам минимизировать траты на проживание за границей
На страничке тревел-сообщества "Ветер дует" в Instagram появились советы, которые помогут вам избежать лишних расходов на жилье. Вот они:
- Следите за акциями и скидками
Сети отелей и сервисы бронирования жилья часто предлагают скидки и акции на бронирование номеров. Если бронировать номер заранее, тоже можно получить скидку.
- Last minute предложения
Бывает, что планы меняются, а отель не возвращает деньги, уплаченные за бронь. В таком случае людям, которые забронировали номер, выгодно вернуть себе хотя бы часть денег и отдать номер со скидкой.
- Сравните цены
Проверьте цены на разных сервисах для бронирования жилья. Из-за высокой конкуренции сервисы иногда снижают комиссию, чтобы клиент выбрал именно их услуги.
- Торгуйтесь на месте
Для опытных путешественников есть еще один способ получить скидку. Если вы не забронировали жилье, можете прийти прямо в отель и попросить скидку на номер. Если в отеле будет не много жителей, то им будет выгодно заселить вас за любую цену, чем не заселить совсем.
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