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Названы лучшие способы, как сэкономить на жилье в путешествии

Эти советы помогут вам минимизировать траты на проживание за границей

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:50
Лишних расходов на жилье во время путешествия можно избежать
Лишних расходов на жилье во время путешествия можно избежать
Фото: Владимир Грисюк

На страничке тревел-сообщества "Ветер дует" в Instagram появились советы, которые помогут вам избежать лишних расходов на жилье. Вот они:

  • Следите за акциями и скидками

Сети отелей и сервисы бронирования жилья часто предлагают скидки и акции на бронирование номеров. Если бронировать номер заранее, тоже можно получить скидку.

  • Last minute предложения

Бывает, что планы меняются, а отель не возвращает деньги, уплаченные за бронь. В таком случае людям, которые забронировали номер, выгодно вернуть себе хотя бы часть денег и отдать номер со скидкой.

  • Сравните цены

Проверьте цены на разных сервисах для бронирования жилья. Из-за высокой конкуренции сервисы иногда снижают комиссию, чтобы клиент выбрал именно их услуги.

  • Торгуйтесь на месте

Для опытных путешественников есть еще один способ получить скидку. Если вы не забронировали жилье, можете прийти прямо в отель и попросить скидку на номер. Если в отеле будет не много жителей, то им будет выгодно заселить вас за любую цену, чем не заселить совсем.

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Источник: Сегодня
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