Названы самые дорогие и дешевые города мира
Эксперты журнала The Economist опубликовали свежий рейтинг
Авторитетный журнал The Economist опубликовал рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. Самыми роскошными стали Париж, Гонконг и Сингапур, а самым дешевым – город Каракас в Венесуэле. Рейтинг составляют по ценам на базовые услуги в 133 городах мира.
Самые дорогие города мира:
- Сингапур, Париж, Гонконг.
- Цюрих.
- Женева.
- Осака.
- Сеул.
- Копенгаген.
- Нью-Йорк.
- Тель-Авив.
Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года. Только цены на алкоголь, табак и транспорт в Париже примерно одинаковые с другими европейскими городами.
Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить 119 долларов, в швейцарском Цюрихе – 73 доллара, а в японской Осаке – 53 доллара.
Самым дешевым из 133 городов стал Каракас, расположенный в Венесуэле. Чашечка кофе в Каркасе в конце декабря стоила 62 цента, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.
Самые дешевые города мира
- Каракас (Венесуэла).
- Дамаск (Сирия).
- Ташкент (Узбекистан).
- Алматы (Казахстан).
- Бангалор (Индия).
- Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия).
- Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия).
- Нью-Дели (Индия).
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