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Названы самые дорогие и дешевые города мира

Эксперты журнала The Economist опубликовали свежий рейтинг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Сингапур
Сингапур
Фото: Pixabay

Авторитетный журнал The Economist опубликовал рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. Самыми роскошными стали Париж, Гонконг и Сингапур, а самым дешевым – город Каракас в Венесуэле. Рейтинг составляют по ценам на базовые услуги в 133 городах мира.

Самые дорогие города мира:

  • Сингапур, Париж, Гонконг.
  • Цюрих.
  • Женева.
  • Осака.
  • Сеул.
  • Копенгаген.
  • Нью-Йорк.
  • Тель-Авив.

Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года. Только цены на алкоголь, табак и транспорт в Париже примерно одинаковые с другими европейскими городами.

Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить 119 долларов, в швейцарском Цюрихе – 73 доллара, а в японской Осаке – 53 доллара.

Самым дешевым из 133 городов стал Каракас, расположенный в Венесуэле. Чашечка кофе в Каркасе в конце декабря стоила 62 цента, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.

Самые дешевые города мира

  • Каракас (Венесуэла).
  • Дамаск (Сирия).
  • Ташкент (Узбекистан).
  • Алматы (Казахстан).
  • Бангалор (Индия).
  • Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия).
  • Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия).
  • Нью-Дели (Индия).

Напомним, назван самый доступный для отдыха город Европы. Кроме этого, определен лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Ранее мы также писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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