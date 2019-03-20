Названы самые дорогие и дешевые города мира

Эксперты журнала The Economist опубликовали свежий рейтинг

Сингапур Фото: Pixabay

Авторитетный журнал The Economist опубликовал рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. Самыми роскошными стали Париж, Гонконг и Сингапур, а самым дешевым – город Каракас в Венесуэле. Рейтинг составляют по ценам на базовые услуги в 133 городах мира.

Самые дорогие города мира:

Сингапур, Париж, Гонконг.

Цюрих.

Женева.

Осака.

Сеул.

Копенгаген.

Нью-Йорк.

Тель-Авив.

Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года. Только цены на алкоголь, табак и транспорт в Париже примерно одинаковые с другими европейскими городами.

Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить 119 долларов, в швейцарском Цюрихе – 73 доллара, а в японской Осаке – 53 доллара.

Самым дешевым из 133 городов стал Каракас, расположенный в Венесуэле. Чашечка кофе в Каркасе в конце декабря стоила 62 цента, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.

Самые дешевые города мира

Каракас (Венесуэла).

Дамаск (Сирия).

Ташкент (Узбекистан).

Алматы (Казахстан).

Бангалор (Индия).

Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия).

Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия).

Нью-Дели (Индия).

Напомним, назван самый доступный для отдыха город Европы. Кроме этого, определен лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Ранее мы также писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

Смотрите видео: как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram