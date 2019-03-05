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Названы романтические уголки на планете, куда нужно поехать вместо Парижа

Появился список недооцененных городов мира

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:36
Мостар, Босния и Герцеговина Фото: instagram.com/ivan_billikopf
Мостар, Босния и Герцеговина
Фото: instagram.com/ivan_billikopf

Американский веб-портал Matador Network назвал семь самых недооцененных романтических городов мира. Первое место в списке занял городок под названием Мостар (Босния и Герцеговина).

"Несмотря на противоречивое прошлое, Мостар потрясающий город. Вы увидите старые турецкие домики, европейскую архитектуру, уютные улички, базары, магазины и кафе", – пишет автор статьи.

Одна из самых популярных достопримечательностей города – знаменитый Старый мост. Это современная копия древнего моста, полностью уничтоженного хорватскими боевиками в 1993 году.
 

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Одним из развлечений туристов и традиционным заработком молодых людей города являются прыжки в реку Неретву с центра переправы (высота прыжка зависит от уровня воды в реке, от 24 до 30 метров). Поскольку вода в реке очень холодная, это занятие еще более рискованное и требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Практически традиция появилась сразу после постройки моста. В 1968 этот обычай получил официальный статус ежегодных состязаний, которые проводятся каждое лето в конце июля. В 2013 году было совершено 477 прыжков.
 

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Старый мост в Мостаре включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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"Недалеко от города находится водопад Кравице. Там вы сможете поплавать, любуясь пышными боснийскими пейзажами", – резюмирует сайт Matador.

Список семи самых недооцененных романтических городов мира

  • Мостар (Босния и Герцеговина).
  • Винья-дель-Мар, Чили.
  • Кейптаун, Южная Африка. 
  • Будапешт, Венгрия. 
  • Антигуа, Гватемала. 
  • Квебек, Канада.
  • Осака, Япония.

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Источник: Сегодня
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