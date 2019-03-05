Названы романтические уголки на планете, куда нужно поехать вместо Парижа

Появился список недооцененных городов мира

Мостар, Босния и Герцеговина Фото: instagram.com/ivan_billikopf

Американский веб-портал Matador Network назвал семь самых недооцененных романтических городов мира. Первое место в списке занял городок под названием Мостар (Босния и Герцеговина).

"Несмотря на противоречивое прошлое, Мостар потрясающий город. Вы увидите старые турецкие домики, европейскую архитектуру, уютные улички, базары, магазины и кафе", – пишет автор статьи.

Одна из самых популярных достопримечательностей города – знаменитый Старый мост. Это современная копия древнего моста, полностью уничтоженного хорватскими боевиками в 1993 году.



INSTAGRAM 4 Мар 2019 в 11:38 PST

Одним из развлечений туристов и традиционным заработком молодых людей города являются прыжки в реку Неретву с центра переправы (высота прыжка зависит от уровня воды в реке, от 24 до 30 метров). Поскольку вода в реке очень холодная, это занятие еще более рискованное и требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Практически традиция появилась сразу после постройки моста. В 1968 этот обычай получил официальный статус ежегодных состязаний, которые проводятся каждое лето в конце июля. В 2013 году было совершено 477 прыжков.



INSTAGRAM (@ebrararvas) 4 Мар 2019 в 12:02 PST

Старый мост в Мостаре включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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"Недалеко от города находится водопад Кравице. Там вы сможете поплавать, любуясь пышными боснийскими пейзажами", – резюмирует сайт Matador.

Список семи самых недооцененных романтических городов мира

Мостар (Босния и Герцеговина).

Винья-дель-Мар, Чили.

Кейптаун, Южная Африка.

Будапешт, Венгрия.

Антигуа, Гватемала.

Квебек, Канада.

Осака, Япония.

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