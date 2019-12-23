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Не с кем разделить жизнь в "раю": миллионер предлагает "работу мечты"

Нужно наслаждаться прогулками, ловить рыбу и ходить за покупками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Миллионер ищет 10 желающих разделить с ним жизнь в "раю" Фото: Karsten Würth / Unsplash
Миллионер ищет 10 желающих разделить с ним жизнь в "раю"
Фото: Karsten Würth / Unsplash

70-летний предприниматель и миллионер Карл Райпен из Германии дал необычное объявление в новозеландской газете. Мужчина ищет людей, желающих поселиться на его землевладении, пишет New York Post.

В объявлении Карл Райпен указал, что ищет 10 человек, которые составят ему компанию на удаленной ферме в Новой Зеландии. По словам немца, он хочет разделить с ними жизнь в этом "раю". Подходят и мужчины, и женщины, однако они не должны быть старше 70 лет.

Гости миллионера будут жить в отдельных домах, рассчитанных на два человека. Они смогут наслаждаться прогулками, ловить рыбу, ходить за покупками, кататься на каяке, плавать и наблюдать за птицами и животными.

Смотрите видео: миллионер ищет напарника для отдыха с зарплатой 52 тысячи долларов

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Райпен приобрел 223 гектара на берегу Тасманова моря в 2000 году. Сейчас стоимость землевладения оценивается в 5,6 миллиона новозеландских долларов. Ферма находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. Автомобильная поездка до ближайшего города занимает около полутора часов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "директор приключений" с зарплатой 10 000 долларов в месяц. Среди "должностных обязанностей" – останавливаться в гостиницах и жить в Канкуне с марта по август 2018 году с покрытием всех расходов.

Также мы писали, что в России ищут испытателя дивана. Как говорится в объявлении, компания открыла эту позицию потому, что "испытывает диваны не только в собственных лабораториях, но и в условиях реальной жизни".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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