Не с кем разделить жизнь в "раю": миллионер предлагает "работу мечты"

Нужно наслаждаться прогулками, ловить рыбу и ходить за покупками

Миллионер ищет 10 желающих разделить с ним жизнь в "раю" Фото: Karsten Würth / Unsplash

70-летний предприниматель и миллионер Карл Райпен из Германии дал необычное объявление в новозеландской газете. Мужчина ищет людей, желающих поселиться на его землевладении, пишет New York Post.

В объявлении Карл Райпен указал, что ищет 10 человек, которые составят ему компанию на удаленной ферме в Новой Зеландии. По словам немца, он хочет разделить с ними жизнь в этом "раю". Подходят и мужчины, и женщины, однако они не должны быть старше 70 лет.

Гости миллионера будут жить в отдельных домах, рассчитанных на два человека. Они смогут наслаждаться прогулками, ловить рыбу, ходить за покупками, кататься на каяке, плавать и наблюдать за птицами и животными.

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Райпен приобрел 223 гектара на берегу Тасманова моря в 2000 году. Сейчас стоимость землевладения оценивается в 5,6 миллиона новозеландских долларов. Ферма находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. Автомобильная поездка до ближайшего города занимает около полутора часов.

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