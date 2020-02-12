Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь
Опытная путешественница поделилась своими советами
Опытная туристка показала простой лайфхак, как упаковать все необходимые вещи в сумку размером с ручную кладь для авиаперелета. Секрет заключается в том, что все вещи нужно размещать перпендикулярно друг другу. Своими советами она поделилась в посте на ресурсе Reddit.
"Я перестала скручивать и складывать вещи, поскольку так они мнутся и не вмещаются в чемодан, – рассказывает путешественница. – Кладу первый предмет одежды на кровать или пол, а затем накрываю его следующей вещью, которая повернута к нему под углом 90 градусов. Потом я продолжаю наслаивать одежду таким же образом".
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Девушка добавила, что в конце кладет на стопку одежды в самый центр носки и нижнее белье, а затем складывает углы лежащих под ними вещей и закрывает в таком виде чемодан.
Ранее "Сегодня" писали, как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки. Кроме этого, мы рассказывали о шести вещах, которые должны быть в чемодане каждого туриста.
Все подробности в спецтеме Советы путешественникам
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