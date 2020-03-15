Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

Путешествовать можно и во время карантина

Ежедневно поступает новая информация от разных стран, которые закрывают границы для иностранных граждан, в связи с угрозой коронавируса. В Украине также объявлен карантин, а с 17 марта будет приостановлено авиасообщение с другими государствами.

Сегодня.Lifestyle делится способами, которые помогут развлечь себя во время карантина. Ранее мы публиковали ТОП-10 сериалов, а сегодня рассказываем, какие музеи мира можно посетить обойдя запрет на путешествия. Мойте руки и просвещайтесь.

Музеи, которые можно посетить онлайн Фото: Pinterest

Музей Ван Гога

Фото: instagram.com/vangoghmuseum/

На сайте собраны все работы знаменитого творца, с которыми можно ознакомиться совершенно бесплатно. Также у пользователей есть возможность "пройтись" по выставочным залам, находящимся в Амстердаме.

Британская галерея Тейт

Фото: wikipedia

Художественный музей в Лондоне работает с 1897 года. Здесь собраны самые ценные произведения британского искусства с 1500 года до наших дней. На сайте есть обзор некоторых залов, статьи и онлайн-выставки.

Театр-музей Дали

Фото: instagram.com/museudali/

Театр-музей художника-сюрреалиста Сальвадора Дали находится в Каталонии. Но посетить его можно онлайн. В музее находится самая крупная и разнообразная коллекция произведений мастера, среди которых "Призрак сексуальной привлекательности", "Портрет Гала с двумя ребрышками ягненка, балансирующими на ее плече", "Корзинка с хлебом", "Галатея со сферами" и так далее.

Национальный музей Женщины в искусстве

Фото: wikipedia

Это единственный музей, где можно увидеть произведения искусства, созданные исключительно женщинами. Само здание расположено в Вашингтоне, США. Прогулять онлайн можно на сайте.

Фото: wikipedia

Еще одно место в США, которое интересно будет посетить. Музей искусства "Метрополитен" считается одним из крупнейших и есть четвертым по посещаемости художественным музеем мира. Среди экспонатов работы Уолкера Эванса, Дианы Арбюс, Ван Гога, Джексона Поллока и Пабло Пикассо, а также выставка института костюма и т.д.

Ранее мы публиковали список популярных изданий за последний год.

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