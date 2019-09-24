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Нельзя пить кофе и чай в самолете: стюардесса объяснила почему

По закону авиакомпании должны стерилизовать чайники и кофейники только четыре раза в год

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:24

На борту самолета лучше не пить кофе и чай, а также необходимо всегда протирать антибактериальными салфетками откидные столики. Об этом на YouTube-канале издания Inside Edition заявила стюардесса американской авиакомпании Air Holywood Джамила Хардвик.

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По словам девушки, по закону авиакомпании должны стерилизовать чайники и кофейники только четыре раза в год, поэтому ни она сама, ни ее коллеги никогда не пьют чай и кофе на борту. Также Джамила дала совет относительно газировки: бортпроводнику потребуется больше времени, чтобы налить пассажиру стакан диетической колы, поскольку этот напиток сильно "шипит". 

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Также Хардвик рекомендовала всегда протирать антибактериальными салфетками откидные столики. По ее словам, уборщики самолета никогда не протирают их, так как у них нет времени откидывать каждый столик.

Также мы раскрыли любопытные детали, каким образом стюардессы оценивают пассажиров в самолете. Кроме этого, стюардессы перечислили самые важные вещи в багаже

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Источник: Сегодня
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