Нельзя пить кофе и чай в самолете: стюардесса объяснила почему

По закону авиакомпании должны стерилизовать чайники и кофейники только четыре раза в год

На борту самолета лучше не пить кофе и чай, а также необходимо всегда протирать антибактериальными салфетками откидные столики. Об этом на YouTube-канале издания Inside Edition заявила стюардесса американской авиакомпании Air Holywood Джамила Хардвик.

По словам девушки, по закону авиакомпании должны стерилизовать чайники и кофейники только четыре раза в год, поэтому ни она сама, ни ее коллеги никогда не пьют чай и кофе на борту. Также Джамила дала совет относительно газировки: бортпроводнику потребуется больше времени, чтобы налить пассажиру стакан диетической колы, поскольку этот напиток сильно "шипит".

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Также Хардвик рекомендовала всегда протирать антибактериальными салфетками откидные столики. По ее словам, уборщики самолета никогда не протирают их, так как у них нет времени откидывать каждый столик.

Также мы раскрыли любопытные детали, каким образом стюардессы оценивают пассажиров в самолете. Кроме этого, стюардессы перечислили самые важные вещи в багаже.

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