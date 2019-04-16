Красота неописуемая: появился рейтинг лучших дорожных маршрутов

Лидер списка – шоссе номер 1 в американской Калифорнии

Названы дороги с самым живописным видом в мире Фото: Depositphotos

Рейтинг самых красивых и живописных дорожных маршрутов мира составил популярный британский туроператор Trailfinders. Лидером списка, по мнению экспертов, является шоссе номер 1 в Калифорнии, США. За ним последовал знаменитый австралийский маршрут вдоль восточного побережья от Сиднея до Брисбена.

Третью позицию заняла так называемая "Дорога Садов" в ЮАР продолжительностью 300 километров, на четвертом месте оказалась "Великая океанская дорога" (The Great Ocean Road) в австралийском штате Виктория. Замкнула пятерку лучших дорожных маршрутов легендарная Route 66, проходящая через всю территорию США по диагонали.

Лучшие в мире дорожные маршруты в 2019 году

Шоссе номер 1 в Калифорнии, США;

Дорога вдоль восточного побережья от Сиднея до Брисбена, Австралия;

"Дорога Садов" в ЮАР;

"Великая океанская дорога", Австралия;

Route 66, США.

Напомним, ранее были названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году. В первую тройку вошла столица Франции Париж (29% опрошенных), а также Берлин – 15% и Барселона – 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска отелей и авиабилетов Skyscanner. Кроме этого, эксперты определили самые бюджетные города мира для однодневного путешествия. При составлении списка учитывались расходы на проживание, транспорт, питания и минимальные развлечения.

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