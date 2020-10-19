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Знаменитый президентский дворец в Абу-Даби открывается для публики: новые правила посещения

Сегодня, 16:53

Президентский дворец Каср Аль-Ватан очень популярен среди туристов

Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Абу-Даби вновь открывается для публики. С 20 октября все желающие смогут посетить президентский дворец Каср Аль-Ватан, который был закрыт еще с начала этого года из-за всемирной пандемии.

Об этом сообщают Time Out Abu Dhabi.

Во дворце будут приняты строгие меры предосторожности против COVID-19, включая социальное дистанцирование, проверку температуры на входе, и проверку обязательного пребывания в маске в помещении.

Дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Дворец Каср Аль-Ватан в Абу-Даби
Фото: Depositphotos

В связи с карантинными ограничениями огромная библиотека дворца пока будет закрыта, и не будет выступать оркестр.

Каср Аль-Ватан будет открыт с 10:00 до 18:00 по воскресеньям, вторникам и средам, и с 12:00 до 19:30 с четверга по субботу. По понедельникам дворец будет закрыт. Билеты для посещения можно забронировать только онлайн.

Достопримечательность также славится своим световым шоу, которое проецируется на внешний фасад. Представления будут проходить по вечерам в четверг, пятницу и субботу.

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