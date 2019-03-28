Определен самый популярный авиамаршрут в мире

Статистика опубликована на официальном сайте OAG

Куала-Лумпур — Сингапур признан самым популярным авиарейсом Фото: Pixabay

Британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG составил рейтинг самых загруженных и популярных авиамаршрутов 2019 года. Полный список опубликован на официальном сайте OAG.

На первом месте оказался рейс Куала-Лумпур — Сингапур. В течение года по этому маршруту совершается около 30 тысяч перелетов. В среднем каждый день по этому направлению совершается 82 перелета.

За ним последовали маршруты Гонконг — Тайбэй (28,5 тысячи рейсов в год) и Сингапур — Джакарта (27 тысяч рейсов в год).

В топ-10 также вошли рейсы Джакарта — Куала-Лумпур, Инчхон (Республика Корея) — Кансай (Япония), Нью-Йорк — Торонто, Гонконг — Инчхон, Бангкок — Сингапур и Дубай — Кувейт.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Напомним, Международные авиалинии Украины (МАУ) вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта.

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