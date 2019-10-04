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Остров с шестью жителями признан лучшим в мире

Остров известен своей библиотекой, которая была построена в 1864 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Остров Флатей Фото: Einar H. Reynis on Unsplash
Остров Флатей
Фото: Einar H. Reynis on Unsplash

Исландский остров Флатей с шестью постоянными жителями был назван лучшим в мире по версии онлайн-путеводителя Big 7 Travel. Рейтинг составлен на основе голосов читателей портала, опыта поездок сотрудников редакции, а также публикаций в СМИ.

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Флатей – единственный обитаемый остров архипелага из 40 островов, расположенных в заливе Брейда-фьорд. До острова можно добраться только на пароме из города Стиккисхоульмюр. Единственный отель Flatey на острове работает только в течение трех летних месяцев.

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Остров известен своей библиотекой, которая была построена в 1864 году и является старейшей в Исландии, а также церковью, возведенной в 1926 году.

Любители дикой природы могут увидеть здесь больше 150 видов растений, а у побережья плавают косатки.

Остров Флатей , Исландия
Остров Флатей , Исландия
Фото: Depositphotos

"Очаровательное место и, кстати, очень похоже на съемочную площадку. И не удивительно, ведь многие фильмы были сняты на острове, особенно картина "Честь дома", основанная на рассказе лауреата Нобелевской премии Халлдора Лакснесса", – пишут авторы рейтинга.

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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