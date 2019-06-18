От 12 евро: появились бюджетные авиабилеты в Польшу

Рейсы Ryanair будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам

Ryanair анонсировала рейсы из Харькова в Краков Фото: Pixabay

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair анонсировала маршрут из Харькова в польский Краков. Согласно данным системы бронирования, рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Цены стартуют от 12 евро.

Смотрите видео: как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, – наступила очередь Харькова, – пишет министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook. – Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы. Путешествуйте. Открывайте для себя мир и меняйте Украину. Мы сделали все (не)возможное, чтобы удешевить почти в 10 раз стоимость перелетов и чтобы авиация стала доступной для всех, а не только для избранных", – подчеркнул он.



К слову вылет рейса Ryanair из Харькова запланирован в 13:25, прилет в Краков – в 14:30. Обратно в Харьков из Кракова самолет вылетает в 09:45, прибывает – в 12:50.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram