От 39 евро: появились бюджетные авиабилеты в Италию

Доступные даты для экономного путешествия: июнь – ноябрь 2019 года

Ernest Airlines устроил распродажу авиабилетов Фото: Depositphotos

Итальянский лоукост-перевозчик Ernest Airlines устраивает распродажу билетов из Львова и Киева в Милан (Бергамо и Мальпенса), Болонью, Рим, Неаполь, Венецию или Геную на летне-осенний сезоны 2019 года. Специальные предложения на сайте авиакомпании актуальны для бронирования 25-26 июня. Доступные даты для путешествия: июнь – ноябрь 2019 года. Цены стартуют от 39 евро в одну сторону.

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Так, например, авиабилеты из Киева в Милан и обратно на 8-13 сентября этого года стоят 90 евро, а 14-18 октября можно слет из Львова в Венецию (Италия) и обратно за 95 евро. Учтите, что пассажирам этих рейсов бесплатно можно взять только одну единицу ручной клади с размерами 55х35х25 см и весом до 8 кг.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Авиарейсы из Киева в Италию:

Киев – Милан (Бергамо)

Киев – Милан (Мальпенса)

Киев – Неаполь

Киев – Болонья

Киев – Рим

Киев – Генуя

Авиарейсы из Львова в Италию:

Львов – Милан

Львов – Неаполь

Львов – Рим

Львов – Венеция

Ernest Airlines – итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане, Италия. На данный момент единственной операционной базой авиакомпании является аэропорт Милан-Мальпенса. Является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский, албанский и украинский рынки. Основные рейсы осуществляются между Италией и Албанией.

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