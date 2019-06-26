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От 39 евро: появились бюджетные авиабилеты в Италию

Доступные даты для экономного путешествия: июнь – ноябрь 2019 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:36
Ernest Airlines устроил распродажу авиабилетов
Ernest Airlines устроил распродажу авиабилетов
Фото: Depositphotos

Итальянский лоукост-перевозчик Ernest Airlines устраивает распродажу билетов из Львова и Киева в Милан (Бергамо и Мальпенса), Болонью, Рим, Неаполь, Венецию или Геную на летне-осенний сезоны 2019 года. Специальные предложения на сайте авиакомпании актуальны для бронирования 25-26 июня. Доступные даты для путешествия: июнь – ноябрь 2019 года. Цены стартуют от 39 евро в одну сторону.

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Так, например, авиабилеты из Киева в Милан и обратно на 8-13 сентября этого года стоят 90 евро, а 14-18 октября можно слет из Львова в Венецию (Италия) и обратно за 95 евро. Учтите, что пассажирам этих рейсов бесплатно можно взять только одну единицу ручной клади с размерами 55х35х25 см и весом до 8 кг.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Авиарейсы из Киева в Италию:

  • Киев – Милан (Бергамо)
  • Киев – Милан (Мальпенса)
  • Киев – Неаполь
  • Киев – Болонья
  • Киев – Рим
  • Киев – Генуя

Авиарейсы из Львова в Италию:

  • Львов – Милан
  • Львов – Неаполь
  • Львов – Рим
  • Львов – Венеция

Ernest Airlines – итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане, Италия. На данный момент единственной операционной базой авиакомпании является аэропорт Милан-Мальпенса. Является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский, албанский и украинский рынки. Основные рейсы осуществляются между Италией и Албанией.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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Источник: Сегодня
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