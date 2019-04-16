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Отдых без сюрпризов – 7 правил безопасного путешествия

Украинцы с нетерпением ждут пасхальных каникул, которые в этом году длятся 5 дней, а мы, тем временем, совместно с компанией "AXA Cтрахование", вспоминаем важные правила безопасного путешествия

Фото: pixabay

1. Отправляясь в путешествие, не забудьте приобрести страховой полис

Его по-прежнему спрашивают на многих границах, и он действительно способен сильно облегчить жизнь, случись что. При этом помните, купить полис за границей нельзя, он не будет действителен без факта пересечения границы Украины.

2. Изучите условия покрытия

Приобретая полис, имейте в виду, что в Европе сумма покрытия необходима на уровне 30 000 евро, а в США и Канаде желательно иметь покрытие на 50 000 долларов.

3. Помните, в случае медицинских проблем обращаться нужно в Ассистирующую компанию (Ассистанс)

Не в саму страховую компанию, а в Ассистанс – некоторые туристы путают эти опции и начинают набирать компанию, так что вся процедура по оказанию помощи занимает больше времени. Контакты Ассистанса обязательно указываются в страховом полисе.

4. Телефон Ассистанса всегда имейте при себе

Это очень важно – представьте, что-то случилось, когда вы вдруг отправились на экскурсию, полис оставили в номере. Поэтому всегда предварительно сфотографировав всю информацию из полиса. Желательно сохранить несколько вариантов контактов с Ассистансом – Viber, телефон, Skype, Callback.

5. Если нужно обратиться за помощью, действуйте на основании следующего алгоритма:

Звоните в Ассистанс При общении с оператором указываете свое имя, номер контактного телефона, адрес места нахождения, название страховой компании, номер договора страхования, срок его действия – чтобы Ассистанс смог идентифицировать вас и увидеть вашу полную программу страхования. Опишите проблему и характер необходимой помощи.

Ассистирующая компания зарегистрирует страховое событие и организует оказание медицинской помощи в учреждениях, находящихся рядом с клиентом. Во время оказания медицинской помощи Ассистанс будет постоянно контактировать с вами и медицинским персоналом, уточняя медицинские процедуры, и, если они подпадают под покрытие – гарантирует их оплату. После оказания медицинской помощи застрахованного ассистирующая компания сама оплачивает услуги мед. учреждения.

6. Если вы путешествуете с детьми, приобретите страховку и им, а также проверьте наличие оригиналов документов на детей (свидетельства о рождении, разрешение на выезд одного из родителей)

Отправляясь в путешествие с детьми, обязательно застрахуйте и их. Статистика говорит о том, что на отдыхе детям медицинская страховка требуется даже чаще, чем взрослым. Страховку можно оформить ребенку от 1 года. Кроме того, отправляясь на отдых с ребенком, проверьте наличие у вас всех оригинальных документов, разрешений, и т. Рассеянные туристы часто забывают их, или берут копии, в итоге есть большая вероятность не попасть на рейс.

7. Помните, что страховой полис можно купить онлайн

Если вы все-таки забыли купить страховку, приобретайте ее онлайн. "AXA Страхование", например, предлагает такую опцию. Страховку можно приобрести на сайте всего за пару минут, ответив на вопросы онлайн. Путевка на три дня стоит от 75 грн, вы можете приобретать страховой полис даже стоя в аэропорту. Хотя лучше все же делать это за пару дней, без лишней спешки.

Внимательно читайте договор – риски, которые им не предусмотрены, компенсироваться не будут. Например, занятие экстремальными видами спорта, участие в соревнованиях, физическая работа, проблемы, возникшие с автомобилем (если турист путешествует на авто).

"Не покрывается лечение травм, полученных при форс-мажорных обстоятельствах (в ходе военных конфликтов, гражданских волнений, революций или терактов, а также во время пребывания в странах, посещать которые не рекомендует МИД Украины); лечение заболеваний, возникших до заключения договора, если иное не согласовано со страховщиком", – уточняет Сергей Срибный, директор департамента личного страхования "AXA Страхование".

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