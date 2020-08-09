Чем заняться на Шацких озерах: ТОП-5 мест для отдыха

Подборка лучших локаций для отдыха на Волынском курорте

Шацкие озера – отличное место для отдыха на природе у чистой воды в окружении хвойного леса. На территории этого национального парка можно поплавать, позагорать, порыбачить и покататься на лодке или байдарке. Всего на Волынском курорте более 30 водоемов, самый популярный из которых – озеро Свитязь.

Если вы ищете, где отдохнуть на Шацких озерах – Сегодня.Lifestyle предлагают вам подборку ТОП-5 лучших пляжей и локаций этой местности.

Село Свитязь – озеро Свитязь

Шацкие озера Фото: Depositphotos

Свитязь – самое глубокое озеро Украины и самое популярное место для отдыха на Шацких озерах. Воду в Свитязе называют целебной, ведь в ее состав входят частицы серебра и глицерин, что ускоряет заживление ран и хорошо омолаживает кожу. Также это место отлично подойдет для рыбалки: тут водятся угри, окуни, щуки и судаки. Почти вдоль всей береговой полосы озера растет лес. В летнее время здесь можно полакомиться ягодами — ежевикой и черникой.

В селе Свитязь отлично развита инфраструктура и находится много баз отдыха. Также тут расположено большое количество баров, кафе и ресторанов.

Урочище Гряда – озеро Свитязь

Где отдохнуть на Шацких озерах Фото: instagram.com/vidpochynok_svityaz

В урочище Гряда очень хорошо развита инфраструктура: взрослые могут покататься на квадроцикле, взять напрокат лодку, байдарку или катамаран. Для детей работают игровые зоны и батуты. В этой местности находится много баз отдыха. Также в Гряде сосредоточено большое количество кафе, баров с кальянами, и популярный ночной клуб.

Урочище Гушово – озеро Свитязь

Где отдохнуть на Шацких озерах Фото: Depositphotos

Урочище Гушово находится неподалеку от села Свитязь. Пляж хорошо обустроен: есть много развлечений, а вечером проводятся дискотеки. Местность окружена лесом, в котором растет много различных ягод. В урочище можно арендовать велосипеды и прокатиться по Шацкому национальному природному парку, увидев несколько местных заливов.

Пгт Шацк – озера Люцимер и Большое Черное

Где отдохнуть на Шацких озерах Фото: instagram.com/vidpochynok_svityaz

Любителям спокойного отдыха может понравиться на озерах Люцемер или Черное Большое. Тут гораздо меньше людей, чем на Свитязе, и не так шумно. Озера выглядят очень живописно, правда инфраструктура развита слабо – на пляжах нет аттракционов и развлечений.

Село Мельники – озеро Песочное

Где отдохнуть на Шацких озерах Фото: Depositphotos

Песочное – самое прозрачное озеро в группе Шацких озер, этим оно и привлекает туристов. Небольшое по размеру озеро окружено густыми лесами, в которых растет много ягод и грибов. В селе Мельники есть кафе и магазины.

Экскурсии в Шацке

Где отдохнуть на Шацких озерах Фото: instagram.com/igorshkurenko

Желающие могут отправиться на экскурсию на байдарках по озерам Луки и Перемут. Там можно увидеть много водоплавающих птиц: лебедей, серых и белых цапель, диких уток и чаек. Также можно заказать сафари по лесным чащам и пяти озерам на советском внедорожнике. В этой поездке туристы смогут посетить озера Свитязь, Пулемецкое, Климовское, Рытец и залив Бужня, и устроить пикник у воды.

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