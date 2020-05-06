Отдых по новым правилам: когда Турция и Египет откроют туристический сезон

Эксперты рассказали об открытии международного туризма в 2020 году

Украинцы все больше задумываются об отдыхе и желанном all inclusive. И хотя самолеты в ту сторону еще не летают, но это же не будет длиться вечно. Масла в огонь подливают и популярные зарубежные курорты, которые уже заявили об открытии туристического сезона. Турция и Египет готовы принимать гостей уже через месяц. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, будут ли новые правила отдыха и ждут ли туристов в Европе.

Многие украинцы успели приобрести путевки или внести задаток на запланированные путешествия, однако карантин внес свои коррективы. Туроператоры в свою очередь предлагают несколько вариантов решения проблемы: возвращение средств бронирования, перенос на следующий год или изменение даты на осень этого года. Тем же, кто не успел внести задаток, придется покупать путешествия по новым ценам.

"Надо отталкиваться от того, что есть именно такая ситуация и в ней находится как турист, так и туроператор, авиакомпания и вообще все, кто предоставляют и получают эти услуги", – комментирует адвокат Мария Натха в программе "Ранок з Україною".

К тому же первых туристов ждут новые правила. Одно из них – прохождение быстрого теста на коронавирус.

"Так же будет придерживаться дистанция между людьми – не будет такого, что шезлонг на шезлонге, все будет контролироваться – как у бассейна, так и у моря. А вот наш любимый шведский стол, говорят, что он все же будет убираться, вместо него будет заказ еды из меню. Но шведский стол не следует путать с all inclusive. Аll inclusive останется", – объясняет эксперт по туризму Алена Бальме.

Когда откроется туристический сезон 2020 Фото: Depositphotos

Несмотря на все эти правила, Турция уже через месяц готова принимать гостей.

"Все-таки планируется – сезонные отели на Анталийском или на Эгейском побережье, которые так любят наши туристы, начнут открываться с конца июня", – отметила эксперт.

Не менее любимый Египет также готов к встрече туристов. Сначала будут принимать местных, при условии, что гостиницы будут наполнены до 25%. А уже с июля и иностранцев. Во всех гостиницах должны быть медпункты и помещения для больных, в случае обнаружения коронавируса.

Европейские побережья хоть и неуверенно, но намекают на июль. Относительно недорогие варианты, среди которых Греция, Болгария и Кипр, все же готовятся к морскому сезону. Даже Италия и Испания – лидеры по заболеваемости на коронавирус – создают бюджетные программы.

"Испания все же надеется, что откроются пляжи в конце июля. Тогда как Италия делает какие-то туристические программы. На Сардинию или на Сицилию половина стоимости билетов, кто будет летать", – рассказала Алена Бальме в эфире телеканала "Украина".

Но как не заманивают другие страны наших туристов, дешеветь путевки все же не спешат. И турагенты еще не могут продать их. Ведь все ждут полного открытия границ, чтобы отдых был безопасным.

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