Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Отдых по новым правилам: когда Турция и Египет откроют туристический сезон

Эксперты рассказали об открытии международного туризма в 2020 году

Марина Попович
Сегодня, 10:15

Украинцы все больше задумываются об отдыхе и желанном all inclusive. И хотя самолеты в ту сторону еще не летают, но это же не будет длиться вечно. Масла в огонь подливают и популярные зарубежные курорты, которые уже заявили об открытии туристического сезона. Турция и Египет готовы принимать гостей уже через месяц. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, будут ли новые правила отдыха и ждут ли туристов в Европе.

Многие украинцы успели приобрести путевки или внести задаток на запланированные путешествия, однако карантин внес свои коррективы. Туроператоры в свою очередь предлагают несколько вариантов решения проблемы: возвращение средств бронирования, перенос на следующий год или изменение даты на осень этого года. Тем же, кто не успел внести задаток, придется покупать путешествия по новым ценам.

"Надо отталкиваться от того, что есть именно такая ситуация и в ней находится как турист, так и туроператор, авиакомпания и вообще все, кто предоставляют и получают эти услуги", – комментирует адвокат Мария Натха в программе "Ранок з Україною".

Читайте также:
Будут изменения: что ждет систему "шведский стол" в Турции после карантина

К тому же первых туристов ждут новые правила. Одно из них – прохождение быстрого теста на коронавирус.

"Так же будет придерживаться дистанция между людьми – не будет такого, что шезлонг на шезлонге, все будет контролироваться – как у бассейна, так и у моря. А вот наш любимый шведский стол, говорят, что он все же будет убираться, вместо него будет заказ еды из меню. Но шведский стол не следует путать с all inclusive. Аll inclusive останется", – объясняет эксперт по туризму Алена Бальме.

Когда откроется туристический сезон 2020
Когда откроется туристический сезон 2020
Фото: Depositphotos

Несмотря на все эти правила, Турция уже через месяц готова принимать гостей.

"Все-таки планируется – сезонные отели на Анталийском или на Эгейском побережье, которые так любят наши туристы, начнут открываться с конца июня", – отметила эксперт.

Не менее любимый Египет также готов к встрече туристов. Сначала будут принимать местных, при условии, что гостиницы будут наполнены до 25%. А уже с июля и иностранцев. Во всех гостиницах должны быть медпункты и помещения для больных, в случае обнаружения коронавируса.

Читайте также:
Акции на алкоголь и массовое тестирование: как может измениться отдых в Испании после карантина

Европейские побережья хоть и неуверенно, но намекают на июль. Относительно недорогие варианты, среди которых Греция, Болгария и Кипр, все же готовятся к морскому сезону. Даже Италия и Испания – лидеры по заболеваемости на коронавирус – создают бюджетные программы.

"Испания все же надеется, что откроются пляжи в конце июля. Тогда как Италия делает какие-то туристические программы. На Сардинию или на Сицилию половина стоимости билетов, кто будет летать", – рассказала Алена Бальме в эфире телеканала "Украина".

Но как не заманивают другие страны наших туристов, дешеветь путевки все же не спешат. И турагенты еще не могут продать их. Ведь все ждут полного открытия границ, чтобы отдых был безопасным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядят 10 самых экологически чистых городов в мире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Чего больше всего не хватает украинцам на карантине: результаты исследования Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль Египет частично открывает отели: как ослабляют карантин Мировой туризм на карантине: где можно будет отдохнуть в Украине
туризм Египет Испания Италия Турция украинцы море
Реклама

Новости партнеров

В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно

Популярные статьи

Сегодня, 08:13Fun

Он не упал на Землю: разгадана тайна легендарного Тунгусского метеорита

Сегодня, 05:00Fun

6 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:20Food

Как приготовить американское печенье с конфетами

Вчера, 14:16Food

Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

День рождения Адель: чем прославилась британская певица

Вчера, 07:00Food

Как правильно приготовить шампиньоны на костре

4 маяFood

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

4 маяШоу-бизнес

"Может, с ней он поменяется": Слава Каминская заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем

4 маяWellness

ТОП-10 самых опасных мифов о клещах

4 маяШоу-бизнес

Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

4 маяШоу-бизнес

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

4 маяШоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

3 маяАфиша

Трансляция церемонии вручения кинопремии Золота Дзиґа-2020: полное видео

3 маяАфиша

Золота Дзиґа-2020: полный список победителей

3 маяШоу-бизнес

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

3 маяFood

Как приготовить картошку в фольге на костре

Новости партнеров

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Дочка Полякової шокувала страшним фото для Vogue
Дочка Полякової шокувала страшним фото для Vogue
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Медсестра рассказала о необычном признаке заражения коронавирусом
Медсестра рассказала о необычном признаке заражения коронавирусом
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Дочь Поляковой шокировала фото для Vogue
Дочь Поляковой шокировала фото для Vogue
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики
Ані Лорак змила макіяж, показавши справжнє обличчя після пластики