Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
PR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

Сегодня, 08:49

"Долина страусов" под Киевом – идеальное место для семейного или романтического отдыха

Подарите себе незабываемый семейный отдых в "Долине страусов". Вы сможете отвлечься от забот, забыть городскую суету и порадовать близких. Все члены вашей семьи найдут для себя здесь что-то интересное.

1/6

Экскурсия по ферме — познавательная часть отдыха. Вам расскажут интересную информацию о страусах, дадут возможность поближе познакомиться с этими удивительными птицами. Здесь вы встретите три вида, каждый из которых имеет свои особенности.

Ферма производит собственную экологически чистую продукцию и осуществляет ее доставку ценителям правильного питания.

Посетители по достоинству оценят уютный ресторан, главной изюминкой которого являются блюда из страусиного мяса. Кроме того, в меню есть множество других аппетитных угощений, таких как традиционные пирожки или сочный шашлык. Здесь можно отпраздновать торжество, арендовав банкетный зал, а также устроить праздник на свежем воздухе, воспользовавшись зоной пикника.

Гурманы также оценят гриль-зону, которая ждет гостей по выходным. Здесь посетители попробуют вкуснейшие бургеры, ароматный плов или выберут другое блюдо из гриль-меню. Кроме того, в этой зоне есть два бассейна, которые порадуют в жаркий день.

1/5

Неизменный детский восторг вызывают аттракционы. Малыши с удовольствием попрыгают на батутах и покатаются с горки, а взрослые в это время могут проверить свою меткость в тире, поиграть в футбол или волейбол. Полюбоваться окрестностями можно, совершив прогулку на веломобилях.

"Долина страусов" — идеальное место для романтической встречи. Здесь по праву гордятся авторским вином с утонченным вкусом, которое производится из лучшего винограда. Изысканный напиток придаст шарм свиданию влюбленной пары.

Это место настолько интересно, а отдых здесь насыщен эмоциями, что уезжать вечером не хочется. Персонал страусиной фермы предусмотрел это. Вы можете переночевать в одном из милых деревянных домиков, для постройки которых использовались только экологически чистые материалы. В каждом из них вы найдете все необходимые удобства. Каждый домик располагает собственной небольшой зоной отдыха.

Чтобы память об отлично проведенном времени сохранилась как можно дольше, приобретите авторские сувениры, которые с любовью делают сотрудники. Каждый из памятных сувениров единственный в своем роде.

Посетив страусиную ферму, вы и ваши близкие получите море позитива и положительных эмоций, отдохнете душой и телом, порадуете детей или удивите свою возлюбленную необычной поездкой. Приезжайте в "Долину страусов" — и вы обязательно вернетесь еще не один раз.

https://ostrich.com.ua/

Адрес: Киевская область, Макаровский район, с. Ясногородка, ул. Подлесная, 32.

Информационный центр: +38 (096) 096-55-77.

Понедельник – воскресенье 10:00 – 19:00.

Заказ фермерских продуктов: +38 (050) 334-14-58.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
отдых страусы долина страусов страусиная ферма
Реклама

Новости партнеров

Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге

Популярные статьи

Вчера, 15:25Food

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

Вчера, 11:43Шоу-бизнес

Свадьба принцессы Беатрис: опубликованы первые фото с тайного венчания в Виндзоре

Вчера, 11:21Events

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 19-25 июля: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Fun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

18 июляFood

Домашние соусы на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок

18 июляАфиша

Военный, гонщик и уголовник: ТОП-5 ролей неугомонного Вина Дизеля

18 июляШоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

17 июляАфиша

Как изменились актеры киноэпопеи "Люди Икс" за 20 лет: тогда и сейчас

17 июляШоу-бизнес

Мадонна и ее 26-летний бойфренд озадачили фанатов провокационной позой: фото

17 июляEvents

День ангела Ольги: поздравления, открытки и картинки

17 июляАктуально

Энергия света сохранит свежим урожай в вашем холодильнике

17 июляFood

Коктейль "Космополитен": классический рецепт приготовления

17 июляFun

На глазах у отдыхающих: россиянин искупал в озере огромного питона, видео

17 июляШоу-бизнес

Настя Каменских позировала в нижнем белье и рассказала о тренировках

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Счастливый Киркоров сообщил о прибавлении в семье
Счастливый Киркоров сообщил о прибавлении в семье
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать
Кабачки размели за секунду: простейший рецепт за 10 минут
Кабачки размели за секунду: простейший рецепт за 10 минут
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Каменських привітали з першою вагітністю
Каменських привітали з першою вагітністю
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять