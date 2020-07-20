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Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

"Долина страусов" под Киевом – идеальное место для семейного или романтического отдыха

Подарите себе незабываемый семейный отдых в "Долине страусов". Вы сможете отвлечься от забот, забыть городскую суету и порадовать близких. Все члены вашей семьи найдут для себя здесь что-то интересное.

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Экскурсия по ферме — познавательная часть отдыха. Вам расскажут интересную информацию о страусах, дадут возможность поближе познакомиться с этими удивительными птицами. Здесь вы встретите три вида, каждый из которых имеет свои особенности.

Ферма производит собственную экологически чистую продукцию и осуществляет ее доставку ценителям правильного питания.

Посетители по достоинству оценят уютный ресторан, главной изюминкой которого являются блюда из страусиного мяса. Кроме того, в меню есть множество других аппетитных угощений, таких как традиционные пирожки или сочный шашлык. Здесь можно отпраздновать торжество, арендовав банкетный зал, а также устроить праздник на свежем воздухе, воспользовавшись зоной пикника.

Гурманы также оценят гриль-зону, которая ждет гостей по выходным. Здесь посетители попробуют вкуснейшие бургеры, ароматный плов или выберут другое блюдо из гриль-меню. Кроме того, в этой зоне есть два бассейна, которые порадуют в жаркий день.

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Неизменный детский восторг вызывают аттракционы. Малыши с удовольствием попрыгают на батутах и покатаются с горки, а взрослые в это время могут проверить свою меткость в тире, поиграть в футбол или волейбол. Полюбоваться окрестностями можно, совершив прогулку на веломобилях.

"Долина страусов" — идеальное место для романтической встречи. Здесь по праву гордятся авторским вином с утонченным вкусом, которое производится из лучшего винограда. Изысканный напиток придаст шарм свиданию влюбленной пары.

Это место настолько интересно, а отдых здесь насыщен эмоциями, что уезжать вечером не хочется. Персонал страусиной фермы предусмотрел это. Вы можете переночевать в одном из милых деревянных домиков, для постройки которых использовались только экологически чистые материалы. В каждом из них вы найдете все необходимые удобства. Каждый домик располагает собственной небольшой зоной отдыха.

Чтобы память об отлично проведенном времени сохранилась как можно дольше, приобретите авторские сувениры, которые с любовью делают сотрудники. Каждый из памятных сувениров единственный в своем роде.

Посетив страусиную ферму, вы и ваши близкие получите море позитива и положительных эмоций, отдохнете душой и телом, порадуете детей или удивите свою возлюбленную необычной поездкой. Приезжайте в "Долину страусов" — и вы обязательно вернетесь еще не один раз.

https://ostrich.com.ua/

Адрес: Киевская область, Макаровский район, с. Ясногородка, ул. Подлесная, 32.

Информационный центр: +38 (096) 096-55-77.

Понедельник – воскресенье 10:00 – 19:00.

Заказ фермерских продуктов: +38 (050) 334-14-58.

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